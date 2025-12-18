汐止某社區深夜大火！民眾目擊火光+爆炸聲響 驚悚瞬間畫面曝光

記者林盈君／新北報導

17日深夜11時許，新北市汐止區福德一路，某社區大樓發生火警，有目擊民眾緊急通報警消。附近住戶見到冒出濃煙及火光，也一度非常緊張，所幸火勢很快撲滅，詳細起火原因還要再釐清。

新北市汐止區某社區大樓發生火警。（圖／翻攝汐止集團）

據了解，該社區大樓為13樓建築，其中4樓發生火警，消防隊獲報後，隨即出動人車趕往救援，所幸現場無人受困傷亡，約15分鐘後撲滅。消防指出，疑似為後陽台雜物燃燒（冷氣機、洗衣機及雜物），燃燒面積約6平方公尺。

新北市汐止區某社區大樓發生火警。（圖／翻攝汐止集團）

