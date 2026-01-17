汐止歲末祝福祈願平安 禪繞紅包傳遞心靈療癒

汐止區今年特別增設「富有愛心店」攤位，向店家推廣愛心竹筒，串連社區善念。

慈濟基金會在汐止聯絡處舉辦歲末祝福感恩會，在迎新送舊的溫馨氛圍中回顧2025年的點滴，並以虔誠心念祈願新的一年平安吉祥。現場透過多元攤位互動，展現人文氣息與社區情誼，為歲末時節增添濃厚暖意，活動不僅展現慈濟志工的用心付出，更凝聚社區力量，傳遞祥和與大愛，期盼為社會注入溫暖與希望。

走過2025年不平靜的歲月，許多居民特地前來參與，盼能在歲末之際領取福慧紅包，祈求新年安康。兩日活動吸引逾千人不畏低溫走入講經堂，場面莊嚴殊勝。眾人共同為自己、家人及天下眾生祈福，祈願社會祥和、歲月靜好。

「呷菜熊蓋讚」攤位前熱鬧溫馨。年約八十歲上下的志工林鳳嬌與林謝淑美，每年歲末祝福活動總是義不容辭，熱心推廣花蓮靜思精舍師父手作的淨斯產品，與會眾廣結善緣。

活動現場自入口走廊至靜思堂一樓與三樓，規劃約二十個攤位，涵蓋蔬食區、人文咖啡、禪繞畫紅包義賣、經典檀施、富有愛心店、黏土DIY及古箏演奏等，熱鬧非凡。

其中「呷菜熊蓋讚」攤位人潮絡繹不絕。高齡志工林鳳嬌與林謝淑美多年來持續推廣花蓮靜思精舍師父手作的「淨斯產品」，以親切笑容與會眾結緣。林鳳嬌現場烹煮酸辣湯麵，示範簡易料理方式，讓民眾體驗茹素的美味與便利。試吃後，眾人讚不絕口，紛紛把握優惠購買組合，並參與闖關集點活動，增添喜氣與溫暖。

周雅雯曾在汐止園區參加過開辦的咖啡課程，她主動投入人文咖啡攤位的服務，與會眾結下美好因緣。

「人文咖啡心靈小站」由廖子瑋帶領，他自2003年加入慈濟，平日從事室內裝潢，假日則化身行動咖啡師，透過咖啡香與大眾結緣。他分享，咖啡文化逐漸成為慈濟道場的新契機，能吸引更多年輕人走入社區。

志工周雅雯亦投入服務，她自小耳濡目染慈濟人文，雖遠嫁新竹，仍專程返鄉參與盛會，她表示，靜思堂空間更顯明亮溫暖，能接引更多青年感受慈濟大愛。

長期護持慈濟的會員黃紹凱，今年亦到場參與，他在咖啡香中細細品味法喜，並讚嘆「福慧燈」充電式設計契合環保理念，觀賞《2025年慈濟大藏經》影片時，他深受志工在災難中不懈付出的精神感動，並默許天下無災無難的心願。

志工林惠文分享禪繞畫是由直線、方形、彎線、圓形與圈圈五個基本元素組合而成，只要一支筆、一張紙，隨身即可創作，不僅能讓長者動動腦、舒緩壓力，也能自在發揮創意。

首次設置的禪繞畫紅包攤位，吸引眾多民眾參與。志工林惠文分享，她兩年來持續帶領長者創作，禪繞畫以簡單線條組合，能訓練思考並達到舒壓療癒效果。

學員徐碧娥專注繪製屬於自己的2026年紅包，並感佩高齡志工林錫嘉夫婦持續付出，體會到行善無年齡限制。志工鄭宜緹則展示鑽石畫作品，並分享因陪伴母親前往日照中心而走入慈濟，最終毅然報名志工培訓，踏上菩薩道。她期盼將善緣延續，鼓勵更多同學加入慈濟行列。

六十七歲徐碧娥是樂齡成長班學員，十分喜愛禪繞畫，今年首次設置禪繞畫攤位，她特地為自己繪製一個專屬於2026年的禪繞畫紅包，對照樣本一筆一畫，格外專注投入。

今年特別增設「富有愛心店」攤位，推廣愛心竹筒，串連社區良善意念。志工蘇琴淑表示，走訪店家回收竹筒的過程，讓心靈重新充電，並感受到顧客點滴行善的溫馨回饋，她期許更多店家響應，共同匯聚大愛，廣結善緣。

汐止慈濟社區透過歲末祝福活動，走入鄰里、貼近鄉親，讓民眾感受志工真誠情誼，眾人攜手行善，共建和諧社會，祈願天下無災無難。

民眾排隊試吃，手藝巧妙的志工林鳳嬌，笑容滿面地端上酸辣湯麵，讓民眾品嚐。

撰文／張育萱攝影／黃銘村、張育萱、李廂寧