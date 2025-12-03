汐止毒蟲「上路8分鐘」闖紅燈左轉 對向騎士全身重創、器官破裂慘死

新北男今年8月毒駕上路，不到8分鐘就闖紅燈撞死騎士。資料照片

新北市汐止朱姓男子今年8月先後吸食依托咪酯、安非他命等二級毒品，卻仍無照開車外出。未料才上路不到8分鐘，行經大同路一段準備左轉時，因毒品作用精神恍惚闖紅燈，直接與對向直行的曹姓騎士撞成一團。曹男當場被撞飛，身上多處骨折並內出血，送醫搶救仍於當晚宣告不治。士林地檢署今（28）日依「毒品影響不能安全駕駛致死」罪將朱男起訴，全案將交由國民法官審理。

檢方調查，朱男8月5日凌晨在汐止住處吸食依托咪酯，上午又吸食安非他命，尿液檢驗後濃度遠超行政院公告標準值。他明知毒駕極可能釀成重大事故，卻仍於當天下午2點許開車外出載同事上班。行經大同路一段左轉民權街路口時，朱男竟未注意燈號仍為紅燈，貿然左轉，迎面直行的曹姓騎士煞閃不及，當場猛烈撞擊、噴飛倒地。

曹男送往三軍總醫院後，醫護一度搶回生命跡象，但因頭部重創、肝腎脾等多重器官裂傷及腹腔大量出血，仍在晚間11點23分不治。警方到場逮捕朱男時，他主動表示願意受搜索，車內果然查獲多包甲基安、依托咪酯與吸食器，尿液也呈高度陽性反應。

檢方指出，朱男的行為構成刑法第185條之3「施用毒品致不能安全駕駛而因過失致人於死」的加重結果犯，最重可處10年徒刑，且不得再另論過失致死。



