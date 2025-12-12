汐止汙水抽水站升級 5組新機啟用

新北市汐止汙水抽水站抽水機組全面更新汰換，經測試功能正常已開始運轉。 （新北水利局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市府水利局推動「汐止汙水抽水站抽水機組更新汰換工程」，斥資三千六百多萬元，針對已使用廿六年的老舊機組進行全面更新，工程於近期完工並經測試後開始運轉，不僅讓汐止地區告別設備老舊帶來暴雨溢流的風險，亦有效提升在地汙水輸送穩定性與可靠度。

水利局長宋德仁表示，汐止汙水抽水站自民國八十八年啟用後，肩負汐止地區的汙水輸送任務。由於抽水機長期抽水運轉，雖定期進行維護保養，但設備陸續出現老化、效率下降與故障提升等風險。

宋德仁指出，這次汐止汙水抽水站五組機組全面更新，最大抽水量共三點五ＣＭＳ（立方公尺∕秒），其中二組採用變頻控制，可依據汙水量調整抽水機轉速，提升抽水效率並增添操作彈性；更新後的抽水機組可大幅提升抽水效能，使系統在日常及豪雨期間皆能維持穩定運作，並降低設備故障導致停機的風險，避免因汙水輸送不順而影響環境品質。

水利局表示，汐止汙水抽水站機組全面更新後在颱風或短延時強降雨等極端氣候下，新設備能有效降低上游管線迴流與溢流風險，確保汐止地區汙水輸送更為安全可靠。

記者王誌成∕台北報導

台北市工務局衛工處十二日表示，台北市迪化汙水處理廠，將深槽式曝氣池原本採用的傳統「曝氣攪拌機」，全面更新為「高效率散氣板」，工程預計明年六月完成，完工後每年可節省約八百萬度電，相當於年省電費約二千五百餘萬元，可有效降低汙水處理廠溫室氣體排放，屆時迪化廠的碳足跡標籤每處理一噸汙水排碳三百六十ｇ的數值，將可進一步調降。