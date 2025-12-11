汐止污水抽水站大升級！5 組新機啟用 降低暴雨溢流風險

新北市汐止污水抽水站抽水機組使用達26年，新北市水利局推動抽水機組更新汰換工程，工程近期完工並開始運轉。（新北市水利局提供）

新北市汐止污水抽水站抽水機組使用達26年，新北市水利局推動抽水機組更新汰換工程，強化污水抽水效能工程總經費3668萬元，全面更新老舊機組，工程近期完工並開始運轉，成功揮別設備老舊帶來的風險，更藉由汰換，有效提升汐止地區污水輸送穩定性與可靠度。

水利局長宋德仁表示，抽水機是污水抽水站的核心設備，提供污水輸送的主要動能，猶如整體系統的「心臟」。汐止污水抽水站自民國88年啟用後，肩負汐止地區的污水輸送任務。由於抽水機長期抽水運轉，雖然定期維護保養，但設備陸續出現老化、效率下降與故障提升等風險。

宋德仁說，全面更新5組抽水機，最大抽水量共3.5CMS（立方公尺／秒），其中2組採用變頻控制，可依據污水量調整抽水機轉速，提升抽水效率並增添操作彈性。

宋德仁說明，更新後的抽水機組可大幅提升抽水效能，使系統在日常及豪雨期間皆能維持穩定運作，並降低設備故障導致停機的風險，避免因污水輸送不順而影響環境品質。尤其在颱風或短延時強降雨等極端氣候下，新設備能有效降低上游管線迴流與溢流風險，確保汐止地區污水輸送更為安全可靠。

水利局表示，目前新北市共有3座污水抽水站、17台抽水機組，面對都市發展與極端氣候衝擊，老舊設備的汰換及效能提升，正是確保系統長期穩定的重要工作。

除例行機組保養外，每年皆委託專業電機技師做安全評估，以全面掌握設備運轉狀況及抽水機組發揮最佳效能。未來，水利局將逐年汰換老舊機組，建構更高韌性、更有效率、更安全的污水輸送網絡。

