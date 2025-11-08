汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光

監視器錄下豆腐掉落瞬間。（圖／翻攝畫面）





新北市汐止今天（8日）接連傳出機車自摔事件，共計有3名機車騎士行經中興路與福德三路口時，不明原因自摔，轄區警方擴大調閱監視器時，赫然發現是一部載運豆腐的貨車行經路口時，大量豆腐滑落到路面上，導致路面濕滑，才會造成3名騎士倒楣自摔，後續將通知貨車駕駛到案說明，並依《道路交通管理處罰條例》開罰新台幣3千元以上，1萬8千元以下罰鍰，因而致人受傷者，吊扣駕照一年。

據了解，20歲曹姓男子、28歲蔡姓女子以及35歲呂姓男子今天（8日）上午8時許，騎車行經汐止區中興路與福德三路口時，由於路面濕滑，導致各自騎車的3人紛紛自摔在地，所幸都只有輕傷並無大礙，後續轄區警方發現3人酒測值均為0。

其中一名騎士自摔。（圖／翻攝畫面）

同一路口接連三起自摔車禍，也讓警方起疑，擴大調閱監視器後，這才發現1個小時前，一部載送豆腐的貨車沿著汐止中興路行駛，左轉福德三路時，大量豆腐連同外包裝盒散落在路面上，駕駛見狀連忙停車查看，但大量豆腐掉落在地仍導致路面濕滑，才會造成3名騎士摔車。

後續將通知駕駛到案說明，並依《道路交通管理處罰條例》第30條1項2款「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」開罰新台幣3千元以上，1萬8千元以下罰鍰，因而致人受傷者，吊扣駕照一年。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

