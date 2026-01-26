汐止白營雙姝內戰 黃守仕退選 陳語倢：遺憾

新北第十一選區（汐止、金山、萬里）議員板塊一向維持藍綠各2席態勢，國民黨廖先翔攻上立委後，騰出議員空間，藍軍至少4名新人備戰。民眾黨面臨雙姝內戰，汐止區主任黃守仕昨突宣布退選，揭開白營「茶壺內風暴」。

黃守仕退選聲明將黨內疙瘩檯面化，點名黨主席黃國昌在當地辦公室主任陳語倢幾個月前才遷戶口，在直播中對她抹黑，因身心俱疲，決定退出黨內初選。

陳語倢反擊說，她日前直播內容沒指名道姓，黃的聲明讓人感到遺憾，仍感謝黃對民眾黨的付出與努力。陳強調，她持續勤跑地方，對一個地方的情感、貢獻，關鍵不在於是否為在地人，有信心能得到選民認同。

黃國昌在新北團隊有4名欲投入2026議員選戰的女將，被稱為「四大金釵」，4人包括汐止陳語倢、三重周曉芸、中和區陳怡君、板橋區林子宇，陳怡君、林子宇已獲黨內提名。「四大金釵」的布局，也被人質疑黃國昌空降自己人馬，引發路線之爭。

該選區現任議員包括國民黨白珮茹、民進黨張錦豪、周雅玲，廖先翔在議員任內轉戰立委，增加新人插旗空間，國民黨有意參戰的新人包括擔任汐止區黨部主任的橋東里長陶威中、藍委羅智強辦公室主任何元楷、新北民政局機要秘書張珀源、國民黨前發言人蕭敬嚴。4名新人持續在地方跑行程增加曝光，市黨部傾向辦初選決定提名人選。

面對新人旺盛企圖心，現任議員白珮茹、張錦豪、周雅玲不敢輕忽，持續靠問政和選民服務，凝聚支持者向心力，開拓票源爭取連任。

