汐止百歲人瑞阮爺爺壽辰 新北榮服處祝福健康長壽





新北市榮民服務處今（5）日前往汐止區阮克強爺爺府上，隆重辦理百歲祝壽活動，處長林振生親自率領責任區輔導員、社區服務組長，並偕同華山基金會等前往祝賀。現場準備總統及行政院長祝賀壽屏、壽糕等賀禮，並代表輔導會為阮爺爺配戴金項鍊，感謝其一生為國付出，致上最崇高的敬意，場面溫馨感人。

阮爺爺出生於河南，青年時期即投身軍旅，曾歷經抗戰，於戰時負責軍中後勤支援工作，對部隊運作與前線補給貢獻良多。戰後隨政府來臺發展，持續服役，直至民國66年自軍中退役，結束其戎馬一生，將青春歲月奉獻給國家。

今日榮服處同仁前往阮爺爺家中慶生，爺爺舉止從容大方，品嚐蛋糕時食慾良好，神情愉悅，充分展現百歲長者的活力與喜悅。林處長除祝賀阮爺爺福壽安康、松柏長青，並指榮服處將持續關懷照顧榮民長輩，讓百歲榮民都能感受到國家與社會的溫暖。

