汐止知名社區大火！5樓火舌狂竄 飄超濃塑膠味

汐止一處住家發生火災。（圖／翻攝自汐止集團臉書）





新北市汐止區福德一路一處住宅社區昨（17）日深夜發生火警。當地知名社區「凱旋大地」社區晚間11時許一戶住宅起火，引發當地居民關注。

有網友在臉書社團「汐止集團」分發文，屋齡約31年的凱旋大地社區5樓起火，火焰自屋內竄出，照亮周邊街道，消防人員緊急出動滅火。詳細起火原因及是否有人員受傷，仍待相關單位進一步調查釐清。

有一名網友表示他就住在樓上，陽台都是塑膠味，還有許多網友表示「希望無人傷亡」、「希望平安沒事」、「好嚴重的感覺，希望人沒事」、「汐止消防隊真的很辛苦，常常出勤」。

