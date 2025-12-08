汐止社區心理衛生中心啟用 東北角心理健康服務再升級

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府衛生局今（8）日舉辦「汐止區社區心理衛生中心」開幕茶會，在衛生局長陳潤秋、衛福部心理健康司長陳柏熹及多個網絡單位見證下正式揭牌；新中心將服務汐止、瑞芳、平溪、雙溪及貢寮五區，成為東北角地區重要的心理支持據點，讓民眾享有便捷且完善的心理健康服務。

圖／衛生局長陳潤秋（右三）、衛福部心健司長陳柏熹（右四）、市議員周雅玲（右二）及汐止區長林慶豐（右一）大合照。（新北市政府衛生局提供）

汐止區擁有新北市最大的科學園區，職場族群龐大，心理壓力相對較高；開幕活動中特別安排心理師示範「蝴蝶擁抱」技巧，引導民眾以簡單方法紓解焦慮與緊張，獲得與會者熱烈回響。

陳潤秋表示，新北市在社安網2.0計畫中，是全國核定心衛中心最多的縣市，且已如期完成布建；心衛中心不僅提供心理諮商與個案管理，也主動深入社區與校園，自111年首間中心成立以來，心理諮商量已從每年 116 人次提升到超過 1,650 人次，累計舉辦逾 1,700 場心理健康活動，顯示服務已深耕在地，讓民眾「看得到、找得到、用得上」。

因應職場心理健康需求日益升高，衛生局積極推動「職得用心待你」講座，目前已與逾 220 家企業合作；今年推出的《安心職引》雙版本指引，員工版聚焦「醫、動、養」三大面向協助減壓，企業版則鼓勵職場建立友善支持文化，兩者皆可於衛生局官網免費下載。

汐止社區心理衛生中心即日起提供心理諮商的服務，涵蓋汐止、瑞芳、平溪、雙溪及貢寮五區，每週二下午與週四上午開放預約，專線為（02）8691-0191；民眾若想獲得更多的活動資訊，可至新北市政府衛生局網站查詢。

