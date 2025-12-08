汐止社后橋陸閘軌道更新12月15日至22日夜間施工採單向管制

施工期間採單向通車管制，駕駛人行經施工路段請減速慢行。(圖:新北市水利局提供)

▲施工期間採單向通車管制，駕駛人行經施工路段請減速慢行。(圖:新北市水利局提供)

為維護防洪設施安全並提升道路行車品質，新北市水利局八日表示，將於十二月十五日起辦理汐止區社后橋陸閘軌道更新工程，施工期間將實施交通管制措施，請民眾提前留意施工時程並減速慢行，以維護行車安全並確保工程順利進行。

水利局表示，社后橋陸閘軌道更新工程預計於一一四年十二月十五日至二十二日施作，施工時段為每日晚間十一時至隔日上午五時。期間車道縮減，採單向通車管制，汽機車及行人仍可通行，提醒駕駛人行經施工路段時減速慢行，並遵從現場交通指揮人員引導，以確保行車安全與維持道路秩序。

水利局呼籲，工程期間請民眾多加留意施工告示，並提早規劃行車路線，以避免壅塞與延誤。造成不便之處，敬請見諒，並感謝市民朋友的體諒與配合，共同維護施工安全與交通順暢。