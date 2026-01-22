汐止行動治理座談 讓市民有更安全更便利生活環境





新北市長侯友宜今（22）日前往汐止區與里長進行行動治理座談。市長感性表示，汐止區有27位里長與他一樣，在新北市服務市民長達4屆，這份長達16年的深厚在地情誼，不僅是他推動各項建設的動力，更是市府推動市政時最強大的後盾。

針對地方最關注的交通與基礎建設，侯友宜強調，汐止交通透過捷運汐東線、基隆捷運的雙軌佈局，尤基隆捷運交由新北市捷運局負責興建與營運，很有信心。此外，汐止增設匝道在其任內已完成改善工程，有效緩解在地交通壓力。

除了大型工程，市長更關注市民的日常行走空間，並指至今已移除全台最多的872個變電箱，對於尚未遷移的部分，他會親自與台電積極溝通、解決困難，這項工作對翻轉市容與保障行人安全至關重要，一定要持續推動。

侯友宜回憶起新北市第一家公托中心正是從汐止出發，具有指標性意義。隨著今日泰山中山及板橋柏翠第130間公托啟用，新北市的公托總量已遠超其餘五都的總和，這代表新北市對年輕家庭的實質支持，未來會持續擴大服務量能，減輕家長負擔。

面對近年極端氣候帶來的挑戰，侯友宜特別感謝區長及里長在天災復建工程中的辛勞與擔待，並指出第一線的應變與建設工作最為辛苦。市府團隊會作為地方最強的後盾，持續投入預算與資源，配合今年預算通過審議，汐止預算增加約1.06億元。市長現場也叮囑各項計畫應盡快發包，落實基礎建設，讓汐止市民擁有更安全、更便利的生活環境。

民政局指出，自108年行動治理以來，汐止區提案共計440件，已解列429件，執行率達97.5%。市府團隊將持續針對今日會中里長提出的各項新案，加速研議辦理，共同攜手推動汐止的繁榮。

