汐止警設置機動派出所春節強化服務與安全維護

汐止警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

農曆春節連假將至，民眾返鄉、出遊及購物活動頻繁，人潮及車流明顯增加。為確保春節期間交通順暢與公共安全，汐止警分局自9日起啟動春節安全維護工作，並於車站、商圈、賣場及風景區等人潮聚集處設置「機動派出所」，提供即時警政服務與安全守護。

汐止警分局表示，春節期間除加強重要道路、交流道周邊及熱門景點的交通疏導外，亦針對遠雄購物中心、金龍湖與中正市場等人群聚集處所，彈性部署警力，主動進駐設置機動派出所，提升見警率，讓民眾「看得到警察、找得到警察」，有效預防突發事件發生。

汐止警分局指出，機動派出所除受理報案、提供諮詢與為民服務外，亦肩負現場安全維護、秩序管理及即時應處功能，透過警力前置與快速反應機制，強化對公共場所的安全守護，讓民眾安心逛街、放心出遊。

汐止警分局也呼籲，民眾春節外出應注意自身及隨行家人安全，遵守交通規則，遇有可疑情事或緊急狀況，可立即向現場執勤員警或機動派出所反映，警方將第一時間協助處理。分局將持續秉持「守護治安、服務為先」的理念，全力維護春節期間社會秩序與民眾安全。同投入。