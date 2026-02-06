汐止貨櫃車卡涵洞動彈不得 駕駛洩氣自救成功脫困

新北市汐止區今（6日）上午發生貨櫃車卡涵洞事件，年約60歲的廖姓駕駛疑似未注意限高標示，強行駛入國道一號下方涵洞，導致車輛卡死動彈不得。廖男採取輪胎洩氣方式自救，在警方協助下於上午8時27分順利脫困。

新北市汐止區貨櫃車卡涵洞動彈不得。（圖／翻攝自汐止集團臉書）

警方調查指出，廖男今日上午7點半駕駛貨櫃車沿汐萬路一段往大同路二段方向行駛，行經國道一號下方涵洞時，因車身高度超過涵洞限制，車頂瞬間與橋體結構發生擦撞後卡住，巨大聲響也嚇壞周邊用路人。

事發地點汐萬路為銜接國道與汐止市區的重要幹道，貨櫃車卡死導致單向車道完全封閉，後方車輛嚴重回堵。警方接獲報案後立即趕往現場指揮交通，並引導後方車流繞道，避免塞車情況持續惡化。

廖男發現車體上方緊貼橋墩、進退兩難後，為搶在最短時間內排除障礙，將貨車輪胎洩氣降低車身高度爭取空間。警方則從旁引導廖男緩慢採取倒車方式，終於在8時27分成功讓車輛脫困。

針對廖男未注意交通標誌、強行駛入限高路段的行為，警方將依違反道路交通管理處罰條例「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」予以裁罰，最高可處新台幣1800元罰鍰。廖男經檢測並無酒駕情事。

