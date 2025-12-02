汐止遭水污染重創民生 何元楷怒批台水減免3度水費形同零誠意
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市汐止區近日遭遇水污染，許多住戶打開水龍頭便聞到強烈汽油味，日常盥洗、飲水全受影響，引發居民怒火。國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷今（2）日發文指出，台灣自來水公司處理速度遲緩，補償方式更令人難以接受，台水雖在事件曝光後提出減免3度水費，但換算僅30多元，引起地方民眾反彈，他質疑處理態度輕率，也讓許多受害家庭感到失望。
何元楷質疑事件爆發初期，多名住戶通報水源異味，但台水遲至民眾反映後才開始追查來源，台水雖設有檢測系統，實際反應卻落後民眾一步，根本不像一家肩負民生責任的公營事業。他指出，狀況已影響日常生活，從盥洗到煮食都讓居民無所適從，卻只換到一筆幾乎無感的補償，令人無法接受。
何元楷表示，基隆市府目前針對台水處理不當，初步已祭出50萬元罰鍰，但地方仍認為應該要再重罰才對。他直言，事件已造成汐止用水安全全面受衝擊，台水不僅動作慢，也沒展現負責態度，主管機關應採取更強而有力的處分。
何元楷說明，目前雖有補助清洗水塔，但汐止社區大樓密集，許多管理單位反映找不到業者前往清洗，台水不應只提出費用補助，更要協助媒合水塔清洗服務，讓受影響社區能盡快恢復正常供水品質。
何元楷強調，台水應加大補償與協助幅度，把受影響家庭真正放在心上，短短3度水費的補償完全無法反映居民承受的生活不便，更無法平息民怨，盼台水重新檢討並提出更具誠意的方案。
新北桃園YouBike理賠件數年增62% 交通局：明年元旦啟動強制納保
