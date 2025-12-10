社會中心／綜合報導

都更案再爆糾紛！雙北地區有多個都更案的「山岳開發建設」傳出因財務問題將汐止的都更合建案產權移轉給「力麒建設」，結果都更戶收到力麒的訴狀，以「無權占有」為由要求搬走。住戶痛批自己房子怎麼變別人的，也要反告力麒詐欺！

一整排老公寓人去樓空，一樓店家鐵門拉上，貼告示通知換地點營運，大樓牆面上還有「都更」大字報，這是位在新北市汐止區的都更建案，但傳出當初跟住戶簽約的「山岳開發建設公司」竟然跳票，把產權轉移給「力麒建設」。更讓住戶無奈的是，他們還收到民事訴狀，力麒以無權占有為由要求住戶通通搬走，住戶原本期待都更後能住進新房，現在竟然變成別人的了。

廣告 廣告





汐止都更案爛尾！山岳騙過戶房產 力麒接手逼搬走 住戶氣炸告詐欺

汐止都更案爛尾（圖／民視新聞）









糾紛地點就在忠孝東路和茄苳路，廣達1500百坪的都更案，原本是山岳找上居民進行都更合建案，但現在力麒取得土地所有權之後，打算自行興建住宅，要求原住戶搬走，住戶們氣得反告詐欺。不過山岳糾紛也不止這件，它在雙北有很多都更案，新北市南勢角也有70多名受害者。





汐止都更案爛尾！山岳騙過戶房產 力麒接手逼搬走 住戶氣炸告詐欺

汐止都更案爛尾（圖／民視新聞）









對很多居民而言，這些房子是他們一輩子的心血、一輩子的家，只希望透過官司把產權拿回來。





原文出處：汐止都更案爛尾！山岳騙過戶房產 力麒接手逼搬走 住戶氣炸告詐欺

更多民視新聞報導

沒站穩！北捷亞東醫院站「8長者摔成一團」 1人受傷送醫

基隆男癲癇發作「開車撞藥局」 女店員大驚：以為天花板掉下來

色鬼硬上醉女強行襲胸！摸到「下身1物」竟嘆可惜

