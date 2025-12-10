汐止都更案被跳票 建商轉移產權 住戶竟被要求搬走

社會中心／綜合報導

都更案再爆糾紛！雙北地區有多個都更案的「山岳開發建設」傳出因財務問題將汐止的都更合建案產權移轉給「力麒建設」，結果都更戶收到力麒的訴狀，以「無權占有」為由要求搬走。住戶不能接受，自己房子怎麼變別人的，也要反告力麒詐欺！

一整排老公寓人去樓空，一樓店家鐵門拉上，貼告示通知換地點營運，大樓牆面上還有「都更」大字報，這是位在新北市汐止區的都更建案，但傳出當初跟住戶簽約的「山岳開發建設公司」跳票後，竟然把都更產權轉移給「力麒建設」。如今住戶還收到民事訴狀，力麒以無權占有為由要求住戶通通搬走。

汐止都更案建商轉移產權 住戶遭要求搬走（圖／民視新聞）當地人：「因為他們簽約之前如果要都更的話，都會有一些補貼或什麼的，就是照契約對不對，現在等於說山岳好像要撤退了，不照合約了就直接賣給力麒。」

被逼拆屋還地，住戶傷心又無奈，原本期待都更後能住進新房，現在土地竟然變成別人的。

汐止都更案建商轉移產權 住戶遭要求搬走（圖／民視新聞）糾紛地點就在忠孝東路和茄苳路，廣達1500百坪的都更案，原本是山岳找上居民進行都更合建案，但現在力麒取得土地所有權之後，打算自行興建住宅，讓住戶們氣得反告詐欺。

對很多居民而言，這些房子是他們一輩子的心血、一輩子的家，只希望透過官司把產權拿回來。

