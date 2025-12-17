汐止、基隆有福了？台水擬配合基捷工程 增供13萬噸用水

立法院經濟委員會17日上午赴基隆視察基隆地區自來水取供水設備，包括立委廖先翔（前右2）、張嘉郡（前右3）及林沛祥（前右4）共同出席。（張志康攝）

立法院經濟委員會17日上午視察基隆地區自來水取供水設備，立法委員林沛祥表示，希望能夠在水質及水量足夠的前提下，引進翡翠水庫水源進基隆。台灣自來水公司董事長李嘉榮表示，該公司研擬配合基隆捷運工程建設水源備援幹管，提供汐止及部分基隆地區用水，但目前計畫還未報部。

基隆市長謝國樑（左）感謝立委林沛祥（右）邀請經濟委員會來基隆關心自來水水質，希望能藉此提升基隆市民的用水品質。（張志康攝）

林沛祥表示，在11月27日的水污染事件後，引起全國對於水資源的關注，這次立委經濟委員會的視察，除希望提升基隆地區水質污染的監測、設備、防治機制外，同時也考量是否有可能提升外部水源的可能性。林沛祥強調，若翡翠水庫的水質與水量足夠，也不排除能夠引進翡翠水庫的水源提供給基隆的市民使用。

立委廖先翔也指出，民眾對於飲用水來自基隆河有相當大的疑慮，希望能夠在基隆河水質提升到一定水準前，都希望擴大來自翡翠水庫的的用水。

對此，李嘉榮表示，目前新北市汐止區每日用水大約需要10萬噸左右，但目前北水處供應量僅8萬噸左右。目前台水有計畫配合基隆捷運施工，建設供水幹管，預計可望將供水量提升到13萬噸，屆時除可滿足汐止全區外，還可以供應給部分基隆地區。

但由於這項計畫才剛擬好，李嘉榮表示，目前相關計畫還沒有報經濟部，若由水公司自行埋設管線，約需4年的期程，但若要與基捷工程進度配合，則期程還會再延長。

立法委員張嘉郡表示，希望藉由這次的視察，在中央與地方政府配合下，共同提升民眾用水的品質，也重拾民眾對於政府的信心。（張志康攝）

立委張嘉郡表示，在這次基隆河水污染事件發生後，引發全國各地民眾對於用水品質的疑慮。希望能夠藉由這次的視察，在中央與地方政府配合下，共同提升民眾用水的品質，也重拾民眾對於政府的信心。

基隆市長謝國樑則是感謝林沛祥邀請立法院經濟委員會協助基隆解決基隆用水、取水的相關問題。他認為，在水污染事件發生後，許多民眾對於用水的水質都有許多疑慮，希望藉此改善基隆民眾用水的水質。

