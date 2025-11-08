汐止「豆腐大灑落」害慘騎士！小貨車綑不緊惹禍 3人滑倒受傷送醫

小貨車綑繩鬆脫豆腐飛散害3騎士連環摔。（圖 ／翻攝畫面）

新北市汐止區8日上演一場宛如「真實版踩到香蕉皮」的意外，只不過這次造成路面滑倒的不是水果，而是一整車「豆腐」，事件發生在上午8時左右，一輛小貨車行經中興路準備左轉進福德三路時，車斗內用來綑綁豆腐盒的繩子疑似未固定牢靠，導致多盤豆腐從車上甩落到路面，瞬間變成一堆「豆腐渣」，也讓整段路面變得十分濕滑。

豆腐雖柔軟無害，但這次卻意外成了造成傷勢的主因。三名機車騎士先後騎經該路段，未發現路面異狀，紛紛因此打滑摔車，三名騎士分別為蔡姓女騎士及呂姓、曹姓男騎士，摔倒後出現四肢擦挫傷，雖然畫面驚險，但所幸送醫治療後均無大礙。

警方接獲通報後趕往處理，並對三名騎士進行酒測，皆無酒駕情形，由於小貨車當時已離開現場，警方將依相關車牌資料通知駕駛到案說明。初步判定因貨物綑綁不當造成豆腐散落，屬於「載貨未固定」的違規行為。

警方指出，小貨車駕駛恐將面臨依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款開罰，罰鍰範圍為新台幣3,000元至18,000元不等。此外，由於此次事件造成3名用路人受傷，駕駛執照恐將被吊扣一年，後續責任仍待警方釐清。

