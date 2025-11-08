汐科站施工圍籬影響月台通行 台鐵：增人員引導
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市汐止區台鐵汐科站興建新增電梯與出口工程，因架設施工圍籬導致月台空間狹小，乘客行經月台與等車時險象環生。台鐵今天表示，會增派引導人員規劃動線，完工後拆除圍籬。
住在汐止的陳小姐，在網路社群「汐止集團」貼文與照片反映，台鐵汐科站因月台施工，圍籬占用空間，僅剩約一個嬰兒推車寬度行走；此外，車站走道的中線突起，南下月台的坡度，車道邊緣比較低，若等車時沒有將嬰兒車煞車，就會滑下鐵軌區域。
汐科站受地形及建築限制，月台比一般車站小，連通道加上月台全長約600公尺，加上柱子的設置地點，導致乘客通行空間狹小，有網友評為「最恐怖的台鐵車站」。
貼文引起許多汐止居民熱烈迴響，並有網友表示，新增電梯出入口工程完工後，屆時排滿人塞在月台等電梯，將使原就狹窄的月台更難通行；也有網友緩頰說，做工程要「邊穿衣、邊改衣」真的很困難，在工程黑暗期，盼望大家互相體諒，以智慧解決問題。
台鐵公司今天以文字回應中央社記者詢問表示，因工程需要搭建圍籬，施工單位每天在圍籬兩側設置「月台引導員」，竣工後圍籬將撤除，可望增加月台通行空間。
（編輯：吳素柔）1141108
其他人也在看
高雄永遠的驕傲！陳其邁送戴資穎最大祝福 邀參加「鹽酥雞嘉年華」
即時中心／黃于庭報導台灣「羽球天后」戴資穎，過去征戰世界各大比賽屢獲佳績，昨（7）晚她於社群平台宣布正式退役，感謝羽毛球帶給她的一切，並期盼她的精神能陪伴大家繼續前進，消息一出震撼各界。對此，高雄市長陳其邁今（8）日送上祝福，並表示戴資穎是高雄永遠的驕傲。FTV Sports ・ 13 小時前
族語流轉學習傳承 引領跨世代共學
原鄉的族語與歌謠的傳承，正遭遇危機中，在屏東三地門鄉就有一場族語歌曲分享，老幼共學，其中有一位93歲的魯凱族奶奶，透過族語說故事，希望原鄉的母語及文化，能完整傳承。 小娃兒唱古謠，可愛極了。專業...大愛電視 ・ 8 小時前
慈濟仁愛綜合長照機構 獲台中金照獎肯定
台中市連續八年，舉辦金照獎頒獎典禮，希望能鼓勵並且感謝，辛苦付出的長照人員，這個獎項對長照人員來說，就像是電影界的奧斯卡。下午舉行頒獎典禮，慈濟仁愛綜合長照機構，獲得卓越A單位第二名的好成績，機...大愛電視 ・ 8 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎首獎翁佩嫆：用文字幫澎湖鄉親拍照
五位決審一致給出最高分的首獎作〈菊島菜菜子〉，是翁佩嫆第一次投稿林榮三文學獎。決審吳鈞堯讚其「讀來愉快，純淨自然，充滿溫馨陽光」，出身澎湖的翁佩嫆說，想記錄在家鄉經歷的故事，「我想把這些善意寫下來。」「菜菜子」其實是翁佩嫆對許多澎湖女性長輩的妙稱，來自媽媽的「電頭毛店」老主顧多名為「白菜、高麗菜、冬自由時報 ・ 7 小時前
防颱！ 遊艇吊掛上岸、蚵棚拉進港 蓮霧農挫咧等
防颱！ 遊艇吊掛上岸、蚵棚拉進港 蓮霧農挫咧等EBC東森新聞 ・ 11 小時前
新北表揚485名資深學校志工 80歲鄭金瑞寒暑不懈守護學童
感謝長期為學子奉獻心力的學校志工，新北市教育局舉辦「114年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，表揚485位長期投入教育服務的志工們，他們以愛與行動支撐校園穩定，成為孩子最可靠的守護力量。從交通導護到故事共讀，從圖書管理到健康照護，這些志工將日常服務化為校園最溫暖的風景。自由時報 ・ 11 小時前
亞職交流賽》樂天金鷲3名台灣選手都出賽 監督三木肇：相信是難忘的回憶
樂天金鷲以1和1敗結束2025桃園亞洲職棒交流賽，總教練三木肇表示，樂天金鷲與樂天桃猿都背負「樂天精神」，這次交流賽讓選手學到很多，金鷲3名台灣球員都有出賽，相信對他們是難忘的回憶。三木肇指出，陽柏翔連續2場都其出安打，表現很活躍，回到家鄉能有精彩的表現，相信對提升自信會有很大幫助；蕭齊感覺今天投球自由時報 ・ 7 小時前
「保費惹議喊卡」後同框總統！ 石崇良：當衛福部長「壓力大」
「保費惹議喊卡」後同框總統！ 石崇良：當衛福部長「壓力大」EBC東森新聞 ・ 8 小時前
台電嘉義區處啟動防颱整備 提前守護供電安全
依據中央氣象署及各國氣象機構預測，鳳凰颱風侵台機率大幅提升。台電嘉義區營業處已於第一時間啟動防颱整備機制，全面盤點人力、物資與設備，並要求所屬各部門於風雨來臨前完成線路特別巡視、設備點檢及樹木修剪等各項防颱措施，確保颱風期間供電穩定與民眾安全。嘉義區處表示，已責成轄內各服務所及巡修單位成立防颱應變小組，針對沿海、低窪及高風險地區加強巡查，提前排除可能影響供電安全的風險因子。同時配合地方政府啟動防災通報及支援機制，確保災情發生時能即時掌握現場狀況、迅速應變處理。台電配電線路自動化系統可即時偵測線路異常狀況，若社區大範圍停電，台電將自動掌握並立即派員搶修，若僅少數住戶停電，建議使用台電公司網站「颱風停復電資訊」專區或「台灣電力App」通報停電位置及情形；若不便使用網路，也可撥 ...台灣新生報 ・ 1 天前
健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續
政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導衛福部長石崇良，因為健保補充保費改革，未先與社會及相關部會妥善溝通引發批評、政策喊卡。風波後今（8號）上午他和總統賴清德首度同台出席醫學活動，總統致詞強調提高健保總額，讓石部長進行醫療給付時更有彈性，展現支持。而石崇良則回應，台灣健保不會倒、但健保也必須持續改革。總統賴清德：「該說感謝的人是我，我要感謝吳明賢理事長邀請我，能夠回到我們醫界的大家庭。」回到最溫暖熟悉的醫學界出席活動，總統賴清德和和衛福部長石崇良合體，除了感謝醫界貢獻，致詞再提健保總額制度。健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續（圖／民視新聞）總統賴清德：「提高健保的總額，（明年）達1兆082億元，也是大概歷年最高，目的就是點值足夠的目的，我們是希望讓石崇良部長，能夠進行醫療給付，能夠更有彈性。」賴總統重申，明年度健保將破兆元，而去年和今年都以高推估5.5%來提高健保總額、就是照顧民眾、也要讓醫療給付更有彈性、留住醫療人才。但衛福部長石崇良近來卻因健保補充保費改革深陷爭議，民眾炸鍋、事先未和政院及其他部會溝通也挨批。衛福部長石崇良：「健保的財務，絕對是會有很大的衝擊，可預期的未來一定會面臨，會以容納最多的意見，大家來共識，我們得到最多民眾的支持下，才會來推動下一步。」盡管政策臨時喊卡，但傳出醫界私下紛紛力挺，畢竟健保改革，勢在必行。健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續（圖／民視新聞）衛福部長石崇良：「最大的社會共識之下，我想大家都支持健保，健保是台灣國人最大的資產，也是社會最大的支持的力量，健保一定不會倒️，但是健保也必須持續改革。」台大醫學院院長吳明賢：「石崇良部長健保改革一定要成功。」健保改革一定得做，只是怎麼做、保費怎計算，都得有更周延的計畫、更要加強社會溝通。原文出處：健保補充費改革爭議後首露面！ 石崇良：健保不會倒 改革須持續 更多民視新聞報導卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議民視影音 ・ 9 小時前
宋逸民30年舊照被挖出！和老婆陳維齡神奇凍齡 驚人模樣網全看呆
宋逸民在太太陳維齡、家人及教會弟兄姊妹的祝福下，迎來58歲生日。如今，他的人生不再只是螢光幕前的演藝工作者，更是傳揚愛與信仰的牧師。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
2025年「天下永續公民獎」 中華電信勇奪冠軍殊榮
中華電信7日榮獲《天下雜誌》2025年「天下永續公民獎」大型企業服務業組第一名殊榮，更以推動AI人才培育與幸福職場文化，勇奪「天下人才永續獎」大型企業服務業第一名、及「親子天下友善家庭職場獎」，三項大獎彰顯中華電信以「數位平權、永續共榮」理念長期深耕ESG作為，廣獲各界肯定。工商時報 ・ 1 天前
林保華觀點》股息的補充保費與股市改革
[Newtalk新聞] 以我在股市混了幾十年的小本經營，台灣抽取兩萬元以上股息的2%來作為補充保費，基本上捱不到我，所以不大關心這問題。然而有些中大戶為了避免交稅，他們卻會在除權息以前把股票出掉給股市造成壓力而影響該股票的走勢。但是我的股息還是被台北柯市政府盯上，說我是「富戶」而刪除我每個月三千多元的老人金。其實我玩股票是在與大戶鬥智，並且從中了解台灣經濟狀況。當然也想賺錢，那是追逐股票的差價而不是去領取股息。之所以領取股息是因為股票被套牢被迫做股東，結果反而成為「富戶」，實在可悲。蔣市府取代柯市府後，立即書面通知我不是富戶，重新每個月發給我老人金，但是一年後，沒有通知我又扣掉我的老人金至今，我又成為富戶了？反正我搞不清貧富的標準，只知道「不怕官，只怕管」，隨他們去搞，沒工夫理這些事情。 現在要改革，不是以單項兩萬元股息，而是全年各式股票的股息總和兩萬元以上來抽取，那就很難有人逃得過。因此這兩萬元根本失去意義。如果要這樣抽取補充保費，乾脆就是所有股息不論多少都要抽稅，這樣就絕對公平了。也就不用擔心除權息前大戶出掉股票導致股價向下。以前股市還有「炒除權息」（炒除淨），因為除權息時有三天不新頭殼 ・ 6 小時前
補充保費改革被罵翻「胎死腹中」？醫界挺石崇良：這是卑微的請求
衛福部日前拋出二代健保改革構想，研擬修正《健保法》，引發小資族與存股族反彈，導致修法尚未送進行政院就宣告「胎死腹中」。不過，醫界卻出現不同聲音，台大醫院院長余忠仁、台灣醫院協會理事長李飛鵬與台灣醫務管理學會理事長洪子仁今（7）日都公開力挺衛福部長石崇良。太報 ・ 1 天前
彌陀虱目魚節「藍綠委搶海線票」！ 台下互動熱「綠委4缺1」
高雄市 / 綜合報導 高雄彌陀虱目魚節今天登場，有意角逐高雄市長大位的藍綠立委，也都到場，來海線搶票，台下互動備受關注，但被發現綠委4缺1，林岱樺表示，因為行程來不及才沒有參加，而場邊也有諧音梗小插曲，彌陀區主場立委邱志偉，笑說要和三位有意參選的立委，保持一樣距離，來表達中立立場，馬上被邱議瑩笑說，這裡是彌陀，不是中立(中壢)。立委們一肩扛起擔擔子，兩邊裝滿虱目魚，滿載而歸的樣子看起來好開心，有意角逐高雄市長的藍綠立委許智傑、邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆，參加彌陀虱目魚節活動，排排站一個接一個進場，拿起虱目魚對鏡頭合影，台下互動也受到關注。藍綠立委四人台下坐一排有說有笑，場邊還有諧音梗小插曲，立法委員(民)賴瑞隆說：「欸，你要喊凍蒜(當選)喔，趁許智傑不在。」立法委員(民)邱志偉說：「這是我的主場，要跟三位保持同等距離，表示我中立。」立法委員(民)邱議瑩說：「這裡是彌陀，不是中立(中壢)。」立委邱志偉笑說要和三位保持一樣距離，表達中立立場，立法委員(民)賴瑞隆說：「我們一樣照著我們既有的步調，穩健前進，像今天來到虱目魚文化節，也希望我們持續努力，讓我們高雄更進步更好。」立法委員(民)邱議瑩說：「不管誰出線，我們都希望大家還是能夠團結在一起，共同為高雄努力。」立法委員(民)許智傑說：「我比較屬於最大公約數，所以我會繼續努力。」立法委員(國)柯志恩說：「誰出線，我想我們都是君子之爭，我們用最大競爭力，大家來看看，如何幫高雄做到最好。」藍綠有意爭取高雄市長一職的立委都來海線搶票，但看不見民進黨立委林岱樺，近期他被發現高雄活動有綠委4缺1情況。1日衛武營萬聖節，林岱樺在岡山造勢沒去，這次虱目魚節又沒現身，難道有原因，林岱樺陣營表示本來要出席，但行程來不及才沒到場，不是故意不到。民進黨高雄市長初選越來越近，各參選人一舉一動和互動，都被緊盯著看。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
影／彰基醫護團隊守護生命見證奇蹟 康橋中學親赴捐款感謝
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為感謝彰化基督教醫院醫療團隊從重大車禍中搶救生命，康橋國際學校顏同學及家長互傳媒 ・ 13 小時前
台9線「池上大橋」明年北上線將通車！工期歷7颱風襲來不受影響全靠「這特殊工法」...人本為重自行車、行人也能上
公路局說，改建完後的橋樑「高、大、美」，比原先的橋樑高出2.6公尺，也加寬了慢車道供機車、自行車通行，更有1.5公尺的人行道，考量人本交通...放言 Fount Media ・ 9 小時前
藍營競相挺王義川選桃園綠前操盤手認非好事 憂僅守基本盤恐讓張善政躺著選
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導民進黨桃園市長侯選人尚未定案，但國民黨內卻陸續傳出「力挺民進黨立委王義川」角逐之說，在綠營內引發側目。熟悉桃園選情的...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
美超市爆「李斯特菌群聚」釀6死 醫揭「4族群」高風險！
生活中心／王靖慈報導美國聯邦官員前陣子提醒消費者避免食用沃爾瑪（Walmart）和喬氏連鎖超市（Trader Joe’s）的某些義大利麵加熱即食包，因為這些產品可能受到李斯特菌污染。7日婦產科蘇怡寧醫師於臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》發文，表示這次事件造成27名確診個案，目前至少6人死亡，其中還包含流產，並於文中指出病毒的危險，以及4大高風險人群。民視健康長照網 ・ 11 小時前
情侶控賣場爐烤牛排「肉太生」 吃完上吐下瀉｜#鏡新聞
台中一對情侶，日前在連鎖家具賣場的美食街點了一份爐烤牛排，但整塊肉看上去就像「生牛肉」，還有血絲，沒想到吃完回家後，兩人開始肚子痛，半夜瘋狂拉肚子，女友甚至吐到胃痙攣，不過業者強調製作流程都有依照嚴格的 SOP。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 8 小時前