汐科站施工圍籬影響月台通行 台鐵：增人員引導

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市汐止區台鐵汐科站興建新增電梯與出口工程，因架設施工圍籬導致月台空間狹小，乘客行經月台與等車時險象環生。台鐵今天表示，會增派引導人員規劃動線，完工後拆除圍籬。

住在汐止的陳小姐，在網路社群「汐止集團」貼文與照片反映，台鐵汐科站因月台施工，圍籬占用空間，僅剩約一個嬰兒推車寬度行走；此外，車站走道的中線突起，南下月台的坡度，車道邊緣比較低，若等車時沒有將嬰兒車煞車，就會滑下鐵軌區域。

廣告 廣告

汐科站受地形及建築限制，月台比一般車站小，連通道加上月台全長約600公尺，加上柱子的設置地點，導致乘客通行空間狹小，有網友評為「最恐怖的台鐵車站」。

貼文引起許多汐止居民熱烈迴響，並有網友表示，新增電梯出入口工程完工後，屆時排滿人塞在月台等電梯，將使原就狹窄的月台更難通行；也有網友緩頰說，做工程要「邊穿衣、邊改衣」真的很困難，在工程黑暗期，盼望大家互相體諒，以智慧解決問題。

台鐵公司今天以文字回應中央社記者詢問表示，因工程需要搭建圍籬，施工單位每天在圍籬兩側設置「月台引導員」，竣工後圍籬將撤除，可望增加月台通行空間。

（編輯：吳素柔）1141108