汐科站3線交會卻沒地方停車 張錦豪籲新北市府規劃轉運設施

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員張錦豪日前在市政總質詢中指出，汐科火車站未來將成為台鐵、汐東捷運及基隆捷運3線交會的重要交通樞紐，預期將帶來大量轉乘需求。然而，目前汐科站周遭的機車停車空間規劃嚴重不足，他要求市府必須積極盤點周邊空間，提出具體增設車位及轉運設施方案。

張錦豪進一步指出，交通局與捷運局針對汐科站未來轉乘需求，目前僅規劃196個機車位與57個自行車位。他強調，作為3線交會的轉運中心，這樣的停車數量明顯不足，無法滿足未來通勤族需求，市府必須對汐止轉運站進行全面規劃，以因應未來龐大的轉乘壓力。

交通局與捷運局於備詢時回應，將持續整合相關資源，並與遠雄UTOWN討論行車規劃及車位釋放等後續配套措施。新北市長侯友宜當場指示市府團隊，必須正視問題，盤點汐科周遭所有可用空間，提出可行的增設車位與轉運設施方案。

張錦豪最後強調，汐止通勤族的停車需求刻不容緩，他將持續追蹤市府及相關單位的規劃進度，確保未來汐科站轉型為3鐵共構樞紐後，能提供充足且順暢的轉運機能，讓通勤族能夠便利使用公共運輸。

照片來源：新北市議員張錦豪臉書翻攝

