汐萬金議員 藍白競爭激烈
新北市第11選區汐止、金山、萬里區長久以來藍綠均勢，各占2席，但因國民黨前議員廖先翔當選立委空出1席，藍白陣營皆已提前布局，包括國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷、「侯家軍」新北市民政局機要祕書張珀源、國民黨汐止區黨部主委陶威中都有意爭取，民眾黨立委黃國昌汐止服務處主任陳語倢則長期蹲點汐止備戰，為選情增添變數。
汐金萬區國民黨議員原有廖先翔與白珮茹，民國113年廖先翔選上立委後，炙手可熱的1席成為兵家必爭之地，引來有意角逐的戰將，提早投入地方布局。何元楷曾任國民黨青年團副總團長、桃園市長張善政競選辦公室發言人、台北市長蔣萬安機要祕書、國民黨立委洪孟楷國會助理，資歷豐富。
何元楷現任羅智強辦公室主任，公務之餘，已經常以市議員參選人的身分，出席汐止地方上的活動，展現參選決心。
張珀源歷任馬英九總統選舉、朱立倫新北市長選舉及侯友宜新北市長選舉幕僚，累積雄厚選戰經驗，目前在新北市府民政局任機要祕書，業務本就需與地方相熟，市政資歷又再加分，實力不容忽視。另汐止區黨部主委、橋東里長陶威中也已表態爭取黨內提名，藍營將由誰出線，有待整合。
民進黨現任議員為張錦豪、周雅玲，2人長期深耕地方，無意外應都會爭取連任，但因有民眾黨人選介入，恐吸引年輕族群票源，2人皆不敢大意，努力為地方爭取建設，鞏固基本盤。
黃國昌與陳語倢聯合服務處今年10月正式成立，形同宣告陳語倢將投入議員選舉。據了解，陳語倢擔任黃國昌服務團隊汐止、金山、萬里區主任1年多，長期在地蹲點，已累積不少地方人士支持，為選情埋下變數。
