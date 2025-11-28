汐警攜手大貨車業者 共維學區學童安全

汐止警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市警察局汐止分局於昨（27）日召開「樟樹二路沿線大貨車行駛管制區事宜研商會」，由分局長徐俊生主持，並邀集力泰建設企業股份有限公司汐止廠、台灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠、利昇開發實業有限公司、亞東預拌混凝土股份有限公司、新北市政府交通局、警察局汐止分局社后派出所及交通分隊等單位出席，共同就學區學童上下學安全廊道、大貨車通行管制與交通安全議題進行討論。

汐止警分局指出，本次研商緣於在地居民及民意代表意見反應，樟樹二路15噸以上大貨車於管制時段行駛，易影響學童通行與交通安全。會中除研議分時、改道等措施外，亦由受邀轄內大型車業者，就礙難行之管制路段情形、通行證申請、執法狀況及安全宣導等議題深度交流，並聽取業者特殊作業需求，期能兼顧產業運輸效率與道路安全。

為維護學童通學廊道及確保用路安全，汐止警分局提到，針對業者提出之臨時通行需求，基於市政（府）一體，將由分局先行瞭解、蒐集相關意見反應時況等事證，進行初步交通衝擊評估後，再與交通局交換意見審酌，以符合法定程序並保障用路人安全；另亦請業者加強向所屬及配合廠商之駕駛宣導禁行時段、不得於路段內任意停車等事項，並於主題討論之餘，穿插宣導廉政風紀、防詐騙等案例觀念，以共同維護政府廉政形象，及確保周邊親友財產安全。座談最後，更由出席廠商、交通局、汐止警分局等代表，共同簽署「攜手共維學童通學安全廊道、善盡企業社會責任」聲明，建立更順暢的產官溝通平臺，共同維護汐止地區學童及相關用路人之安全。

汐止警分局強調，本次研商目的在於透過跨單位協作溝通平臺，找出安全為首要，並能兼具產能的交通管理模式。未來將持續宣導大型車行駛視線死角等安全駕駛觀念，並加強學區樟樹二路沿線交通巡查、精準執法，期望在地居民、業者與權責單位三方合作，共同維護汐止地區交通安全與生活品質。