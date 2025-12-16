「汗其實不會臭」體味來源不是它 早上洗澡還是晚上洗？微生物學家給驚人答案

早上洗還是晚上洗？微生物學家從細菌與體味形成角度分析，答案可能跟你想的不一樣，但床單多久洗，才是關鍵重點。（示意圖/pexels）

洗澡時間究竟該選在早上還是晚上？長年以來始終沒有定論。有人習慣早起沖澡提振精神，也有人認為睡前洗去一整天的疲勞才安心。對此，微生物學家從皮膚細菌與衛生科學角度分析，指出洗澡時機其實會影響身體清潔與體味形成。

體味其實不是汗水造成？細菌才是關鍵

據外媒《The Conversation》引述微生物學家說法，洗澡本身就是維持個人衛生的重要行為，不論早晚，都有助於清除皮膚表面的汗水、油脂與髒汙，降低皮膚感染與異味風險。

專家指出，許多人誤以為體味來自汗水，但新鮮汗液本身幾乎沒有氣味。真正的來源，是皮膚表面的細菌，特別是葡萄球菌，會分解汗水中的成分，產生含硫化合物，才會形成令人不適的氣味。

晚上洗澡真的比較乾淨嗎？

研究顯示，人在白天活動時，皮膚與頭髮會接觸到灰塵、花粉等過敏原，也會持續累積汗水與皮脂，即使穿著衣物，這些物質仍可能轉移到床單與枕套上。

因此，睡前洗澡確實能減少把白天的髒汙帶上床。不過，專家提醒，人在夜間睡眠時仍會流汗，皮膚細菌也會持續繁殖，隔天早上醒來，仍可能出現體味問題。

床單多久洗一次才重要？

微生物學家也指出，若床單與枕套沒有定期清洗，即使晚上洗澡，清潔效果仍會大打折扣。床鋪上殘留的細菌、皮屑與塵蟎排泄物，可能在睡眠過程中再次附著在皮膚上，增加過敏與氣喘症狀風險。

專家建議，床單與枕套至少每週清洗一次，才能有效降低微生物累積。

早上洗澡有什麼優勢？

與夜晚洗澡相比，早上洗澡能一次清除夜間累積的汗水、細菌與脫落的皮膚角質，並在換上乾淨衣物前，降低皮膚表面的微生物量。

微生物學家分析，這樣的狀態有助於減少細菌在白天分解汗水的機會，讓身體維持較長時間的清新感，從衛生與氣味控制角度來看，較傾向支持早上洗澡。

專家強調，洗澡時間並非影響健康的唯一關鍵。不論選擇早上或晚上洗澡，只要搭配良好的清潔習慣與定期更換寢具，都能有效維持皮膚與睡眠環境的衛生。

