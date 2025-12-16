「汗其實不會臭」體味來源不是它 早上洗澡還是晚上洗？微生物學家給驚人答案
洗澡時間究竟該選在早上還是晚上？長年以來始終沒有定論。有人習慣早起沖澡提振精神，也有人認為睡前洗去一整天的疲勞才安心。對此，微生物學家從皮膚細菌與衛生科學角度分析，指出洗澡時機其實會影響身體清潔與體味形成。
體味其實不是汗水造成？細菌才是關鍵
據外媒《The Conversation》引述微生物學家說法，洗澡本身就是維持個人衛生的重要行為，不論早晚，都有助於清除皮膚表面的汗水、油脂與髒汙，降低皮膚感染與異味風險。
專家指出，許多人誤以為體味來自汗水，但新鮮汗液本身幾乎沒有氣味。真正的來源，是皮膚表面的細菌，特別是葡萄球菌，會分解汗水中的成分，產生含硫化合物，才會形成令人不適的氣味。
晚上洗澡真的比較乾淨嗎？
研究顯示，人在白天活動時，皮膚與頭髮會接觸到灰塵、花粉等過敏原，也會持續累積汗水與皮脂，即使穿著衣物，這些物質仍可能轉移到床單與枕套上。
因此，睡前洗澡確實能減少把白天的髒汙帶上床。不過，專家提醒，人在夜間睡眠時仍會流汗，皮膚細菌也會持續繁殖，隔天早上醒來，仍可能出現體味問題。
床單多久洗一次才重要？
微生物學家也指出，若床單與枕套沒有定期清洗，即使晚上洗澡，清潔效果仍會大打折扣。床鋪上殘留的細菌、皮屑與塵蟎排泄物，可能在睡眠過程中再次附著在皮膚上，增加過敏與氣喘症狀風險。
專家建議，床單與枕套至少每週清洗一次，才能有效降低微生物累積。
早上洗澡有什麼優勢？
與夜晚洗澡相比，早上洗澡能一次清除夜間累積的汗水、細菌與脫落的皮膚角質，並在換上乾淨衣物前，降低皮膚表面的微生物量。
微生物學家分析，這樣的狀態有助於減少細菌在白天分解汗水的機會，讓身體維持較長時間的清新感，從衛生與氣味控制角度來看，較傾向支持早上洗澡。
專家強調，洗澡時間並非影響健康的唯一關鍵。不論選擇早上或晚上洗澡，只要搭配良好的清潔習慣與定期更換寢具，都能有效維持皮膚與睡眠環境的衛生。
更多鏡週刊報導
我吃了什麼？網友驚覺前天晚餐忘光光 醫師警告「恐是手機失智症」：這10項自我檢測
情侶注意！「蛀牙真的會傳染」醫師揭接吻病真相 網友崩潰：禿頭也會
「滷肉飯淋1配料」挑戰全民邪教料理底線！各大小編排隊吐槽 台灣大哥大：帶你網路離開地球
其他人也在看
女神韓孝周、惠利御用！韓國明星髮型師親授「燙髮」3大關鍵，「頭包臉」、顯瘦就靠這4款
韓星級造型心法：掌握三大關鍵字，鏡頭前零死角 ALUU 明星設計師 Minseon Kim 指出，要應對年末多變的聚會鏡頭，髮型不能只是「捲」，更要「修飾」。2025 秋冬燙髮的核心在於：蓬鬆度提升：解決亞洲人容易扁塌的頭頂問題。臉型修飾：利用髮絲線條隱形修容。視覺比例立體...styletc ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025年末彩妝聯名盤點：5款聖誕交換禮物清單，Hello Kitty、史努比、迪士尼限定必收
又到了年底女孩們最愛的送禮季，還想不到該送什麼？最近不少彩妝品牌紛紛祭出超驚喜聯名，從人氣IP、期間限定到攜手大熱韓星推出聯名禮盒，各種「必收級」新品幾乎在社群刷滿一波存在感，讓人看了就想立刻結帳。這篇一次整理 2025 年末最新彩妝聯名新品，無論你是追星、IP 愛好者，還是收藏控，都能找到今年一定要收的心動組合！剛拿到熱騰騰的普發一萬用在這裡絕對值得～BEAUTY美人圈 ・ 1 天前 ・ 發起對話
抗老保養新品懶人包！高絲、DR.WU、ORBIS、肌研話題新品整理
高絲 ONE BY KOSE｜鎖定「復原力」當成抗老關鍵字比起皺紋出現本身，更多人發現困擾來自於那些笑過、睡醒後遲遲不退的痕跡？ONE BY KOSE全新第三代「擊皺彈潤精華」正是從這個現象出發，將研究重點放在肌膚的復原力表現。核心成分精米效能淬取液No.11+能作用至表皮深層，同步...styletc ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025聖誕妝容推薦「銀色雪花妝」微醺莓果搭配銀色雪花的韓系妝容，乾淨、顯白還超有氛圍！
銀色雪花妝是什麼？銀色雪花妝的靈魂，就是用「乾淨的冷光」塑造冬天的仙氣，整體妝感不靠濃重的顏色，而是透過細緻的亮片、冷色調暈染與微微透出的光澤，讓五官看起來像被冬季的日光輕輕照過！亮度很乾淨、氣質很仙，拍照非常上鏡，聖誕派對、交換禮物或是日marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
敏感肌秋冬保養怎麼選？5款嚴選洗沐保養，從頭到腳一次搞定！
季節轉換時，最怕肌膚因選錯保養品而失衡。尤其近期台灣天氣忽冷忽熱，乾燥、出油與敏感輪番上陣，這時在清潔與保養上更需要細心挑選，才能穩定膚況、守護肌底。精選五款秋冬必備洗沐保養單品，從頭到腳、從潔淨到修護，讓你無論氣候如何變幻，都能用最溫柔的方式照顧自己。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
BTS V金泰亨最愛底妝來了！韓國國民底妝 TIRTIR 快閃登台新光三越A11
自然光澤 × 高度服貼：韓國國民底妝的成功關鍵TIRTIR 以「讓肌膚呈現最真實、最美好的狀態」為核心理念，不追求厚重遮瑕，而是透過細緻光澤與高服貼度，放大肌膚原生的透明感與乾淨質地，也因此在韓國累積極高回購率，成為名副其實的國民底妝代表。...styletc ・ 4 天前 ・ 發起對話
年末交換禮物不踩雷！編輯嚴選質感禮盒，香氛、洗沐到彩妝一次到位
1.10/10 APOTHECARY｜《曙光森願 Dawn of Forest》節慶限定禮盒精選冬季的森林，在晨光中悄悄甦醒。10/10 APOTHECARY 以《曙光森願 Dawn of Forest》為節慶贈禮靈感，將冬日森林的光影、動物甦醒與自然節奏，轉化為陪伴人生下一段旅程的溫柔祝福。從千元即可...styletc ・ 13 小時前 ・ 發起對話
法式瀏海是什麼？2026法式瀏海15款造型推薦＋日常整理技巧一次看
什麼是法式瀏海？「法式瀏海(French Bangs/French Fringe)」源自法國女生最喜愛的隨興瀏海，特色是瀏海中間較短、兩側較長，與側髮自然銜接，同時帶有自然彎度。它結合了空氣瀏海的輕盈蓬鬆與八字瀏海的弧度修飾，不刻意卻很時髦marie claire 美麗佳人 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 79
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 21 小時前 ・ 53
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 3
高圓圓遭疑「拍綜藝用替身」！挨轟「乾脆AI換臉」 製作方回應
氣質女星高圓圓出外景被民眾巧遇，路人目擊與高圓圓穿著同樣衣服的陌生女，議論「用替身錄綜藝節目」。曝光的照片確實顯示，一名跟高圓圓長髮長度相似、都穿紅色上衣及白色褲子的女子出現在拍攝現場，網狂酸高圓圓「乾脆AI換臉好了」、「綜藝節目不就是為了真實去體驗嗎？還要替身…」。太報 ・ 12 小時前 ・ 8
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 142
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 107
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 23 小時前 ・ 42
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 21 小時前 ・ 25
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 54
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 14