汗水迎馬年！費鴻泰父子檔同跑臺北馬 穩健腳步開啟新春活力

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】2025年臺北馬拉松於21日清晨熱鬧鳴槍起跑，前立法委員、財經專家費鴻泰與其子費聿德一同現身參賽，父子兩人以穩定的節奏配合與相互陪伴，順利完成賽事。費鴻泰賽後感性分享，長距離路跑不僅是體能的挑戰，更是自我管理與意志的磨練，能與家人並肩完成賽程是極為珍貴的經驗，也象徵用行動力迎接即將到來的馬年新起點。

費鴻泰於起跑區整裝出發，迎向2025臺北馬拉松。(翻攝畫面)

費鴻泰在完成賽事後表示，「汗水有收穫、每一步都值得」，並強調順利跑完賽事是迎接新一年的最好方式。他認為，馬拉松的精髓在於持續投入的過程，這份運動精神能轉化為生活的動力。他在社群平台分享的心得獲得眾多跑友與親友的熱烈迴響，紛紛讚許其展現出的正向能量與父子情深。

費鴻泰與費聿德並肩參賽，分享達成2025臺北馬拉松目標的快樂時刻。(翻攝畫面)

臺北馬拉松多年來已成為國內外跑者爭相參與的指標性賽事，今年更吸引許多家庭組隊參加，透過路跑連結世代情感。費鴻泰也藉此機會鼓勵大眾，將運動融入日常生活，透過穩健的腳步累積身心能量，如同在賽道上的堅持一般，為新的一年注入滿滿動力，勇敢迎向充滿希望的馬年。

