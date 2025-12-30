汗流越多瘦越快？醫揭真相脂肪8成靠「這」排出

生活中心／杜子心報導



不少人為了瘦身嘗試各種方法，從節食、包保鮮膜到泡熱水澡狂流汗，只求體重數字快點下降。但這些「爆汗減肥法」真的有用嗎？復健科診所醫師王思恒提醒，流汗的主要功能其實是幫助身體散熱、調節體溫，並不是把脂肪排出體外。想要真正減脂，關鍵不在汗流多少，而在於是否讓身體進入燃脂狀態，否則就算汗流浹背，體脂肪也不會因此消失。





王思恒指出其實減重的體脂大部分都是透過脂肪排出。（圖／翻攝自王思恒臉書）





王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享觀念指出，許多人常把汗水形容成「脂肪的眼淚」，但這其實是錯誤迷思。根據英國醫學期刊（BMJ）的精密計算，人體在燃燒脂肪時，會將脂肪分解成二氧化碳與水。當一個人減掉10公斤脂肪，其中高達8.4公斤會轉化為二氧化碳，透過呼吸排出體外，剩下約1.6公斤才會以水的形式，經由尿液、汗水或淚水排出。換句話說，真正「消失」的脂肪，絕大多數是被你呼吸排掉，而不是流汗流掉。

運動才能讓氧化反應啟動，脂肪才會變成二氧化碳，達到減重效果。（示意圖／翻攝自Pexels）

王思恒也用比喻的方式解釋，人體就像一台高效能引擎，脂肪是燃料，而二氧化碳就是排氣管排出的廢氣，當心跳加快、呼吸頻率提升，排氣量變大，燃料消耗自然也會加快。因此他強調，別再迷信泡澡或保鮮膜減肥法，逼出來的汗水只是體溫調節，並不等於燃脂。真正有效的減重方式，仍是透過運動提升心率與呼吸，讓氧化反應啟動，脂肪才會乖乖變成二氧化碳，真正離開你的身體。

原文出處：泡熱水澡狂流汗就會瘦？醫生破解迷思：脂肪8成靠「這」排出

