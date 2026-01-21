汙名土方 中市府促國土署道歉

立委楊瓊瓔日前舉行「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，中市府建議中央成立跨區域整合平台，遭國土署官員嗆「自己的大便自己收」，爭議持續發酵。台中市長盧秀燕21日在議會答詢時回擊，稱營建業是工業火車頭，建設國家、為民造房，挖的土方卻被說成穢物，業界極度不滿，她促國土署官員要向全國營建業者道歉。

盧秀燕強調，全國營建業現在都在哀嚎，連高雄業者都說春節後中央再不解決，中小型包商會有倒閉潮，台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘也曾指出，全國工地100％受到影響。盧強調，國土署、內政部應是解決問題的人，怎變成製造問題？希望土方計畫能暫緩。

楊瓊瓔昨直言，盧秀燕與市府團隊不論盤點公有土地、與港務公司協調、協助業者工地對工地調度，地方能做的都已經在做，但制度面的瓶頸在中央，地方再努力也無法憑空生出量能，中市府提出成立跨縣市整合平台、土方調度機制，正是希望在合法、透明、可監管的前提下，讓工程能繼續推動。

她說明，台中市一年營建出土量約658萬立方公尺，其中有逾200萬立方公尺須進入合法土資場，但目前中央核定、允許使用的暫置填方量能僅20萬立方公尺，等同9成土方無處可去，卻又禁止跨縣市調度，實務上根本不可行。

楊瓊瓔表示，台灣是民主國家，當人民面臨困境，中央政府推動政策應同步規畫完善的配套措施，才能真正解決問題，台中願意承擔責任，但前提是中央要給地方「做得到的制度」，若制度脫離現實，再多協調都是空談。

行政院長卓榮泰21日出席「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮時坦言，土方去化為營建業相當沉重的負擔，政府當然有責任解決問題，工程會已召集各部會共商，盼擴增剩餘土方最終去處，包括台北港、台中港、高雄港及南星計畫等土地。

至於環團反對廢土回填農地，民進黨發言人吳崢昨駁斥，內政部及農業部已表明從未宣布營建剩餘土石方可進入農地，未來也不會修法放寬。

另外，針對國土署營建管理組長李守仁失言爭議，記者昨再次致電、傳簡訊給李，均無法獲得回應，而國土署仍選擇不回應，僅表示中央已主動協助調度台中港區內5公頃暫置區，支援台中市營建剩餘土石方去化需求，提供即時暫置使用。