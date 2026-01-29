汙水接管說明會 市長將親上陣

基隆汙水接管進度超前，市府副發言人鍾明以數據證明。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市政府副發言人鍾明二十九日針對外界質疑謝市府上任三年，汙水管接管率低，市府召開說明會重申，拿出數據說明，三年接管戶數一萬零七十一戶，約占全市總戶數百分之六，進度超前一一五年進入銜接核心管網，未來進行接管，市府將召開公聽會或政策說明會，市長謝國樑將親自說明。

鍾明表示，市長謝國樑一一二年上任至今，積極布建汙水管地下工程，雖然此項工程可能帶來交通黑暗期的隱憂，但經過努力溝通協調，全市總戶數為十六萬八千三百二十二戶，至今已完成接管一萬零七十一戶，約佔全市總戶數百分之六，平均每年接管三千三百五十七戶，超越謝上任前四年，每年接管平均數三千一百五十五戶。

基隆市汙水接管目前在仁愛區最艱難階段，未來仁愛、中山區施工市長謝國樑都會親自說明。(記者王慕慈攝)

而原定規劃市區管線長度為三千八百二十二公尺，截至一一四年已經完成鋪設四千三百七十二公尺，進度亦超前。

市府預計一一五年上半年完成北港（基隆港）系統，仁愛區仁一路及仁二路串接至中正區中正汙水幹線貫通工程，中正左幹線及田寮左右幹線銜接。未來將逐步規劃進行南榮幹線及中山區西定幹線及牛稠幹線汙水幹線工程，將基隆市北港系統(仁愛區、中山區)汙水幹管銜接至和平島水資源回收中心，逐步完善全市汙水處理系統。

但是，這也是市中心老舊社區施工最難一段路，依照過去接管經驗，市府未來將召開公聽會或政策說明會，由市長親自上場說明過去進度及未來工作方向，透過面對面溝通，減少工程帶與鄰里摩擦，提高配合度，讓工程進度順利推進。