汙水道施工遇上春節 將調整工序

基隆市區汙水下水道接管，因應春節採買，近仁愛市場前愛一路巷道明挖，並調整工序。（記者王慕慈攝）

記者王慕慈∕基隆報導

基隆汙水下水道工程如火如荼進行，一一四年九月底止，基市汙水下水道的接管率達四成四以上，全台排第五、直轄市以外的縣市拿第一；目前進度在市中心道路管線施工，但考量恐與農曆春節撞期，市府工務處調整工序，二十四日起，改為先行施作愛一路(仁三、仁四路間)，工程約一個月，完工後將再轉愛一路(仁四、仁五路)段、仁五路(愛一、愛二路)段施工，工務處表示，到明年底完成接管，約有二千家戶受惠。

基隆市區愛一路周邊已圍起施工圍籬，旁邊有施工公告，基隆市汙水下水道系統第三期北港系統管線新建工程，管線工程第九標-愛一路前用戶道路明挖，施工範圍愛一路一號至三十七號前，用戶道路明挖。

距農曆春節不到兩個月，汙水下水道工程持續推進，施作範圍已經進入仁愛區仁三路(仁愛市場)周邊，為免影響民眾採買及周邊交通順暢，工務處主動檢討工程進度，調整施工順序，二十四日起先行愛一路(仁三仁四路間)施工，完成後轉進愛一路(仁四仁五路間)往仁五路(愛一愛二路間)段。

工務處下水道科長高力山表示，為避免施工期間，影響到仁愛市場周邊交通狀況，工務處邀集博愛里長邱三元、警察局等單位現場會勘，設置施工告示牌，提醒用路人，減速慢行。

截至九月底，基隆市污水下水道的接管率達百分之四十四點三九，全台第五，直轄市以外縣市第一。