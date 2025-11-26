汛期不等人！劉建國緊盯濁水溪下溪墘堤防整治，獲四河分署承諾明年四月提前完工。(記者劉春生攝）

▲汛期不等人！劉建國緊盯濁水溪下溪墘堤防整治，獲四河分署承諾明年四月提前完工。(記者劉春生攝）

濁水溪沿岸的安全一直是地方關注的重點，立法委員劉建國日前視察「濁水溪下溪墘堤防」防災減災工程，針對該河段河道緊鄰村落、腹地不足的問題 ，要求經濟部水利署第四河川分署（下稱四河分署）務必加強防護。鑑於工程原訂履約期限至明年（一一五年）七月 ，恐強碰汛期，劉建國當場強烈要求調整工序，務必在明年汛期來臨前完工，獲四河分署具體承諾將於明年 四 月完成主體工程。

經濟部水利署第四河川分署副分署長張朝恭表示濁水溪下溪墘段因水路轉角處受水流直沖 ，長期面臨高灘地流失風險。此次工程經費達新台幣 五千七百六十一萬餘元 ，由勝暉營造有限公司得標 。工程設計包括在工區一、二、三施設排樁沙腸丁壩工與混凝土丁壩，並追加辦理二工區的 五 噸混凝土丁壩與沙腸保護工 ，透過一系列整治將深槽區往南偏移，以增加高灘地腹地厚度，保障沿岸居民生命財產安全 。

立法委員劉建國表示，依據工程合約，履約起訖日期為 一一四年 十一月 九 日至 一一五年 七月 六 日 。然而，台灣每年的防汛期從 五 月就開始，若依照原定計畫等到 七 月才完工，工程期間一旦遭遇豪大雨或颱風，不僅施工困難，原本脆弱的河岸更可能面臨威脅。

「防災視同作戰，不能有任何僥倖！」劉建國強調，工程不僅要顧品質，更要搶時間。他要求四河分署必須督促廠商增加量能，針對關鍵的丁壩與護岸工程優先施作，確保在明年雨季來臨前，堤防已經具備完整的防禦能力。

針對立委的要求，經濟部水利署第四河川分署副分署長張朝恭在現場回應表示： 「感謝劉建國委員對於濁水溪防洪安全的關心與指導。雖然此工程涉及多處工區的丁壩投放與沙腸袋鋪設 ，且近期追加了第二工區的加強工程 ，施工挑戰度確實較高。但分署完全認同委員『防災優先』的考量。我們已重新盤點工序，將要求廠商在枯水期加派機具與人力進場趕工，主要防汛構造物會全力衝刺，承諾將完工目標提前至明年 四 月底，確保在汛期前發揮防洪功能，讓在地鄉親放心。」另外在劉委員的建議下也爭取濁水溪林內堤段路面及護欄整修工程近五百萬元於年底會發包完成。

劉建國最後指出，濁水溪揚塵與水患治理是長期抗戰，這項工程完工後，配合培厚的高灘地 ，將能有效穩定河道，他會持續監督後續進度，確保這張保護網能如期如質完成。