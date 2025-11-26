汛期迫近！ 劉建國督促濁水溪堤防提前完工守護沿岸村落

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】立法委員劉建國日前視察濁水溪下溪墘堤防整治工程，針對河道緊鄰村落、腹地不足的問題，要求經濟部水利署第四河川分署（下稱四河分署）加快施工進度，確保明年汛期前完成主體工程。原工程預定115年7月完工，恐面臨防汛高峰期，劉建國當場要求調整工序，加派人力與機具，爭取明年4月完成，保障沿岸居民生命財產安全。

劉建國督視濁水溪堤防整治，要求提前完工守護沿岸村落安全。(記者廖承恩翻攝)

濁水溪下溪墘段因水流轉角直沖，長期面臨高灘地流失威脅。四河分署副分署長張朝恭指出，本次工程經費約新台幣5,761萬元，由勝暉營造得標，施工範圍涵蓋工區一、二、三的排樁沙腸丁壩及混凝土丁壩，並追加二工區加強工程。整治後將深槽區向南偏移，增加高灘地厚度，提高河岸穩定性。

劉建國強調，台灣每年防汛期自5月起，若工程延至7月才完工，施工期間一旦遇豪雨或颱風，脆弱河岸將面臨威脅。「防災視同作戰，不能有任何僥倖！」他要求四河分署督促廠商加派人力與機具，優先施作丁壩與護岸工程，確保堤防在雨季前具備完整防禦能力。

要求四河分署加快濁水溪堤防整治，汛期前完工保村安。(記者廖承恩翻攝)

張朝恭回應，雖然施工涉及多處丁壩投放與沙腸袋鋪設，挑戰度高，但分署完全認同防災優先理念，已重新盤點工序，將在枯水期加派機具與人力，主要防汛構造物全力衝刺，承諾將完工目標提前至明年4月底，確保汛期前發揮防洪功能。

此外，劉建國建議並爭取濁水溪林內堤段路面及護欄整修工程近500萬元，預計年底完成發包，進一步提升沿岸防護與行車安全。他指出，這些措施將配合堤防整治工程，形成完整防護網，保障鄉親安全。

劉建國強調濁水溪治理長期抗戰，堤防整治配合高灘地穩定河道。(記者廖承恩翻攝)

劉建國最後表示，濁水溪揚塵與水患治理是長期抗戰，堤防整治只是第一步，配合加厚高灘地，可有效穩定河道。他將持續監督工程進度，確保防護工程如期如質完成，守護沿岸村落與居民生命財產安全，讓民眾安心迎接雨季來臨。