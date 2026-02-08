「江中城—心心埕市」藝術展 民眾感受藝術與生活交織的城市風景

▲文化局專門委員方敏華與藝術家及貴賓、杏里日照中心、愛因斯坦幼兒園合影。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】台江文化中心2026年度首檔展覽「江中城—心心埕市」，於2月6日（五）上午舉行開幕儀式。文化局專門委員方敏華、策展人沈觀毓，以及藝術家吳日勤、吳瓊文、梁璥韓等人到場共襄盛舉。展覽自2月6日至3月29日止，於台江藝廊二、三樓展出，邀請民眾走進台江，以藝術感受地方生活的溫度。

▲文化局專門委員方敏華表示，台江文化中心長期以「文化就在生活中」為核心精神。(記者劉秋菊攝影)

文化局專門委員方敏華表示，台江文化中心長期以「文化就在生活中」為核心精神，透過展覽、教育推廣與社區參與，讓藝術成為民眾日常的一部分。「江中城—心心埕市」不僅是一檔藝術展覽，更是一場連結地方記憶與當代創作的文化行動，藝術家以細膩的繪畫語彙，引導觀者重新感受台江的風景、人情與生活節奏，進一步拉近藝術與社區、不同世代之間的距離。

「江中城—心心埕市」是以台江地區的自然景觀、人文脈絡與社區教育為核心，與安南地區的生活氛圍出發，透過繪畫為主的靜態創作形式，呈現藝術家對地方風景、情感記憶與城市日常的觀察與回應，形塑一處能沉澱心靈、細細品味生活的藝文場域。本次展覽也延續台江文化中心長期深耕在地藝術與文化教育的精神。自場館落成以來，文化中心以劇場、台江埕、圖書館及社區大學等空間為基礎，串聯展演、閱讀與社區學習等多元藝文活動，持續深化民眾對地方文化的認識與參與。

▲策展人沈觀毓引導幼兒園小朋友認識畫作，藝術向下紮根拉近藝術與不同世代之間的距離。(記者劉秋菊攝影)

在當代藝術逐漸走向多媒材與高度數位化的趨勢下，本展特別回歸靜態繪畫的觀看經驗，期望於台江文化中心打造一處能讓居民與青年學子放慢腳步、親近藝術、感受創作溫度的畫廊空間，引領觀者在觀看之中重新回到自身與生活的感知。

為深化展覽與社區之間的連結，策展團隊同步規劃多場跨年齡層的藝術工作坊，包含幼兒園學童與日照中心長者的專屬課程，並將創作成果於展場中呈現。展覽期間亦推出親子參與的「埕市・語繪」工作坊，邀請家庭共同創作，描繪生活中的美好片段。期盼透過藝術家、社區與家庭的共同參與，讓台江文化中心成為凝聚情感、交流文化的溫暖場域。展覽自2月6日起開放參觀，誠摯邀請民眾一同走進藝術與生活交織的城市風景。（照片記者劉秋菊攝影）