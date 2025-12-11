江南大叔慘了！爆用藥遭警方突襲搜查 經紀公司回應了
南韓歌手PSY憑藉洗腦神曲〈江南Style〉紅遍全球，但爭議也頻傳，今年8月遭爆違反《醫療法》被調查，沒想到韓媒近日指出，警方對所屬公司P NATION展開搜查扣押，對此，公司也證實確有此事。
根據韓媒報導，首爾西大門警察署在4日以涉嫌違反《醫療法》為由，對於PSY所屬公司P NATION位在首爾江南區新沙洞辦公室及車輛進行搜查扣押，同時警方也帶走PSY手機進行數位鑑識，為的就是要掌握相關證據。P NATION則強調，「我們已積極配合調查機關的要求，日後也將依照法律程序採取必要措施。」
事實上，PSY被爆出從2022年起，沒有經過面對面診療，就取得精神管制藥物Xanax（贊安諾）與Stilnox（使蒂諾斯），並由經紀人代為領取，當時經紀公司則表明，PSY長期受慢性失眠的困擾，強調都是依照醫療團隊的處方服藥，「在此過程中，曾出現由第三方代領藥物的情況，再次對造成的困擾深表歉意。」
