江南大叔用藥慘了！「韓警掌握新證據」突襲搜查公司 他手機也遭扣押

記者王培驊／綜合報導

「江南大叔」PSY捲入藥物相關疑雲。（圖／翻攝自PSY IG）

南韓歌手PSY（本名朴載相）因《江南Style》爆紅全球，但近年也多次因爭議成為焦點。如今他再捲入藥物相關疑雲，韓媒近日披露，警方已對PSY旗下經紀公司 P NATION 展開強制搜索，調查他是否涉嫌違反《醫療法》、透過「非面診」取得處方藥，並由他人代領管制藥物，相關消息直到11日才被曝光。

根據韓媒報導，首爾西大門警察署於本月4日前往P NATION位於首爾江南新沙洞的公司辦公室及相關車輛執行搜索扣押，並帶走PSY的手機進行數位鑑識，目的在於掌握疑似「非面對面處方」與「代理領藥」的相關證據。警方目前已掌握初步資料，並持續分析手機內容，不排除將在短期內安排PSY親自出席調查。

這項調查並非空穴來風。警方早在今年8月就已以涉嫌違反《醫療法》為由，將PSY列為被告。調查方向指出，他自2022年起到近期，長期未接受面對面診療，卻持續在首爾一間大型醫院取得有管制性的向精神性醫藥品，包括治療睡眠障礙與焦慮症的「Xanax（贊安諾）」與常用助眠藥「Stilnox（斯蒂諾斯）」。警方懷疑，他不只未面診，甚至讓經紀團隊成員代為領取相關藥品。兩款藥物皆屬高度管制的精神用藥，具有依賴性及成癮風險，原則上必須經醫師面對面看診後才能開立。

面對警方調查，P NATION 已證實遭到搜索，並表示：「我們已按調查機關要求積極配合，也會依後續法律程序辦理。」PSY方面先前則回應，他因長期睡眠障礙在醫囑下服用處方藥，坦言確實有「他人代領」的情況，但強調並未非法進行「大理處方」，否認部分指控，同時向外界致歉，表示造成社會擔憂是他的疏失。目前警方仍在持續集結證據，一旦鑑識結果完成，不排除會進一步傳喚PSY到案說明，案件後續引發各界關注。

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

