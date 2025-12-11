江南大叔「藥」事纏身？遭疑違反醫療法 韓警突查PSY公司與座車

南韓歌手PSY近日因涉違反《醫療法》遭警方調查，其辦公室與車輛皆被搜查扣押。（示意圖／達志／美聯社，下同）

南韓歌手PSY以〈江南Style〉風靡全球，被封為「江南大叔」，不過近期卻因捲入用藥爭議，再度成為輿論焦點。根據韓媒報導，PSY涉嫌違反《醫療法》，韓國警方已對其相關資產展開調查行動，包含辦公室、車輛與手機皆遭扣押搜查，涉案範圍也擴及經紀公司P NATION。

警方突襲PSY經紀公司P NATION辦公室，展開扣押與數位取證行動。

首爾西大門警察署於12月4日突擊搜查P NATION位於首爾江南區新沙洞的總部辦公室與所屬車輛，同時扣押PSY的手機進行數位鑑識。警方指出，此次調查與他自2022年起涉嫌未經面對面診療，即取得精神科藥品處方有關，具體藥物包括阿普唑侖（Xanax）與使蒂諾斯（Stilnox）。

PSY涉嫌未經面對面診療即取得向精神性藥物Xanax與Stilnox，違反用藥規定。

這兩種藥物為向精神性醫藥品，主要用於治療睡眠障礙、焦慮與憂鬱症，具高度依賴性與成癮風險，依法必須經由醫師親自診斷後開立處方。警方懷疑，PSY不僅未實際就診，甚至指示經紀人代為領藥，涉及違反《醫療法》的嫌疑。

對此，P NATION發布聲明表示：「確實曾出現由第三方代為領藥的疏失，我們已積極配合調查，並將依法律程序採取後續行動。」PSY方面亦坦承，因慢性睡眠障礙需依處方服藥，未妥善處理領藥流程，對於引發外界疑慮表達歉意。

此案早在今年8月即由警方立案調查，並引發南韓醫界高度關注。有醫師團體呼籲強化處方藥管理機制，以避免精神藥物遭濫用。目前案件仍處於調查階段，相關事實仍待釐清，尚未對PSY正式起訴。

PSY涉嫌未經面對面診療即取得向精神性藥物Xanax與Stilnox，違反用藥規定。（圖／翻攝自X，@Kstyle_news）





