「江南大叔」託人拿藥違法！遭警突襲搜查 手機車輛全被扣押

PSY因長期飽受失眠困擾，竟非法委託第三方拿精神科藥物，遭警方大動作搜查。（圖／Disney+提供）

47歲南韓歌手「江南大叔」PSY，在今年8月爆出涉嫌違反當地《醫療法》遭到警方調查，他的經紀公司也馬上致歉承認疏失。事發至今已過4個月，警方依照罪嫌，對PSY的經紀公司進行搜查，就連手機、車輛也都被扣押。

綜合韓媒報導，首爾西大門警察署表示，已於4日針對PSY所屬的經紀公司P NATION進行突擊搜查，範圍包含PSY的辦公室、車輛和手機，目前警方已掌握PSY手機資料，並進行數位鑑識，確認是否有長期存在「非面對面診療」、「第三人代領處方籤」的證據。

對此，P NATION證實此事，並表示公司積極配合檢方要求，未來也會依照法律程序採取必要措施，並坦承有「代領藥物」的疏失，但他們強調一切用藥劑量正常。至於主治醫師則否認違法，主張雙方透過視訊方式完成診療，駁斥警方的指控。

回到今年8月，韓國警方接獲檢舉指出，PSY自2022年起涉嫌委託第三方，包含經紀人在內，從醫院非法獲取被管制的精神類藥物「Xanax」及「Stilnox」。依據韓國現行《醫療法》規定，上述兩者藥物，必須由患者和醫師面對面診療，且由醫師開立處方單後，才可以領取。

因此，PSY涉嫌違法，目前包含醫師、院方、Psy在內等相關人士，都遭到警方傳訊調查。當時，P NATION發布聲明解釋，長期飽受失眠困擾Psy，因當年疫情影響，透過視訊診療的方式領取藥物，但在疫情結束後，工作行程繁忙，才會持續委託第三方代為領藥，並為此疏失向大眾致歉。

★未經判決確定，應推定為無罪。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

