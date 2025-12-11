「江南大叔」PSY公司遭突襲搜索！手機數位鑑識中 韓警：考慮傳喚調查

PSY涉嫌違反《醫療法》遭警方搜索公司及車輛，PSY的手機也成為警方搜查的證物之一。翻攝FB@PSY

以一曲〈江南Style〉紅遍全球的PSY，先前爆出涉嫌違反《醫療法》遭警方立案調查，今（11日）韓媒《KBS》再爆PSY旗下的經紀公司P NATION遭到警方搜索，公司也發聲證實此事。

P NATION今證實公司確實在本月4日遭到警方的搜索調查，強調會全程積極配合調查，只是公司相關人士也補充，目前該案仍在偵查階段，「更多細節不便說明。」懇請外界理解。

PSY先前在8月被指控從2022年起至近期，持續以未面對面接受診療的方式，卻長期透過經紀人從首爾某大學醫院代領贊安諾（Xanax）、使蒂諾斯（Stilnox）等治療睡眠障礙、焦慮症與憂鬱症的精神用處方藥物，因涉嫌違反《醫療法》，4日遭首爾西大門警署搜索公司及相關車輛。

韓警將蒐證PSY的手機！不排除傳喚本人調查

首爾西大門警署負責PSY違反醫療法的搜索行動。翻攝YONHAP NEWS

韓國警方透露目前已獲取PSY的手機，正在進行數位鑑識，並蒐集與遠距開藥及代領處方相關的資料。警方正在研議是否根據現有資料，進一步對PSY進行傳喚調查。對此，醫院方面僅回應「因為正在調查中，不便回答」；負責的主治醫師則表示曾進行遠距診察，否認相關違規指控。

而PSY也在8月時透過公司發聲，「由他人代領專用藥物，確實是明顯的疏失。」但也強調，PSY一直在醫療團隊指導下、依規定劑量服用，並未以他人名義取得處方。

★《鏡報》提醒您：此新聞報導之偵辦進度與資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



