「江南大叔」PSY又出事！經紀公司遭突擊搜索、手機被扣押

以神曲〈江南STYLE〉紅遍全球的韓國歌手PSY（朴載相），近年多次因爭議登上新聞版面，如今再度捲入藥物爭議。韓國警方近日證實，已針對PSY涉嫌違反《醫療法》展開調查，包括到他所屬公司P NATION 的首爾新沙洞辦公室及相關車輛執行強制搜索、扣押，並帶走他的手機進行數位鑑識，調查他疑似「非面對面取得處方」與「他人代領藥物」的證據。

根據韓媒報導，首爾西大門警察署於12 月4 日兵分多路搜索P NATION辦公室與車輛，調查重點集中在PSY是否自2022年至今未經面對面診療，卻仍持續從首爾一間醫院取得治療焦慮與睡眠障礙的 Xanax（贊安諾）及助眠藥Stilnox（使蒂諾斯）。這兩種精神管制類藥物均屬高依賴性、具成癮風險的處方用藥，原則上必須經醫師看診後才能開立。

警方懷疑，PSY不但未按規定面診，部分藥物甚至是由他的經紀團隊成員代領，因此在8月已以涉嫌違反《醫療法》將他立案為被告；為釐清相關事證，警方目前正在持續針對他的手機資料作分析，不排除在近期傳喚PSY到案說明。

對此，P NATION已承認確實遭警方搜索，「公司已完全配合調查單位，目前也會依法律程序採取必要措施」；至於「他人代領藥物」的部分，P NATION先前曾表示確有疏忽，但強調並無冒用他人身分取得處方，PSY服藥是基於慢性睡眠障礙的醫囑所為。

此外，為PSY開立相關處方的醫院教授也被列為嫌疑人同步接受調查。案件仍在蒐證階段，後續調查方向與PSY是否需要親自出面，都以鑑識結果而定。

