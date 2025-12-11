「江南大叔」PSY涉非法取得藥物 警搜索辦公室、扣押手機

南韓歌手PSY（本名朴載相）以〈江南Style〉歌曲爆紅，但近年也多次因為爭議成為焦點，如今他再捲入藥物相關疑雲。韓媒披露，他因為涉嫌違法取得安眠藥等藥物，經紀公司遭到搜索。

據韓國媒體報導，首爾西大門警察署在4號前往經紀公司P NATION位於首爾的辦公室及相關車輛執行搜索扣押，並且帶走PSY的手機進行鑑識，因為PSY涉嫌沒有接受醫師面對面診療，就「代理領藥」，違法取得藥品。PSY坦承「代領藥物確實是疏失」，但否認存在「非法大批處方」情形。

國際中心／編譯 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導