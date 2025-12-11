「江南大叔」PSY被爆非法取得藥物 辦公室、車輛遭警方搜索扣押

【緯來新聞網】以〈江南Style〉走紅全球的韓國歌手PSY 8月時遭爆請經紀人代領處方安眠藥，涉嫌違反醫師法。今（11日）韓國警方正式展開調查，PSY的辦公室、車輛都遭到搜查，並沒收PSY的手機進行數位鑑識，釐清是否有非法取得藥物。

PSY被爆非法取得安眠藥。（圖／翻攝自PSY IG）

據韓媒報導，PSY從2022年起，在未經醫師診斷下，向首爾某醫院取得精神科用藥「Xanax（贊安諾）」與「Stilnox（使蒂諾斯）」處方，這兩種藥物主要治療睡眠障礙、焦慮症、憂鬱症等，由於兩項藥物成癮性及上癮性極重，平時皆需醫生處方才能獲得。



對此韓國警方立案調查，並於本月展開調查，先是前往PSY在首爾新沙洞辦公室，接著又陸續查扣車輛、手機以釐清證據。PSY所屬經紀公司P NATION對外表示，PSY因被診斷為慢性睡眠障礙，依照醫療人員的處方服用安眠藥，並強調只有請經紀人代領藥物，並沒有冒用其他人名義開立處方，對於警方蒐證也會積極配合，「我們已積極配合調查機關的要求，未來也將根據法律程序採取必要措施。」

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

徐若瑄登「關西萬博大阪週」開唱 中日文致敬歐陽菲菲經典曲

獨／首位美籍亞裔部長 趙小蘭風光返母校分享成功秘訣