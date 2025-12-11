江南大叔PSY出事了！涉非法取得藥物 辦公室、車輛遭搜「手機也被沒收」

南韓歌手PSY辦公室、車輛遭搜「手機也被沒收」。（翻攝自臉書@PSY）

南韓歌手PSY過去以〈江南STYLE〉走紅，一度讓許多藝人跟著一起跳，也因此他被封為「江南大叔」，不過其黑歷史不少，其中還包含涉毒等。沒想到，他近期被警方以違反《醫療法》為由，辦公室、車輛、手機等都被搜查扣押。

PSY遭警方搜查 與藥物有關？

綜合韓媒報導，PSY的經紀公司今（11）日透露，首爾西大門警察署以違反《醫療法》為由，搜查並扣押了PSY經紀公司位於首爾江南區新沙洞的辦公室和車輛。據了解，警方也扣押了PSY的手機並進行數位取證。

廣告 廣告

經紀公司也表示，會積極配合調查機關的要求，並將繼續按照法律程序採取必要措施。

PSY遭指控指使經紀人代領取藥物

據了解，8月的時候，警方便以違反《醫療法》的罪名起訴PSY，他遭指控2022至近期，沒有親自到首爾的醫院接受治療，就從該醫院獲取精神藥物阿普唑侖（Xanax）和使蒂諾斯膜衣錠（Stilnox），甚至還指使經紀人代為領取藥物。

據了解，阿普唑侖（Xanax）和使蒂諾斯膜衣錠（Stilnox）是用於治療睡眠障礙、焦慮症和憂鬱症的精神藥物。由於它們有很高的依賴性、成癮的風險，所以必須由醫師面診並開立處方。

PSY則表示，自己有被診斷患有慢性睡眠障礙，所以按照醫療團隊的處方服用安眠藥。在此過程中，曾發生過第3方代他領取安眠藥的情況，「我們再次為造成的擔憂致歉」。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

政院今通過「人工生殖法」修正草案 7大修正要點一次看

快訊／新北21歲裝潢工午休後「同事找不到人」 驚見他倒臥1樓頭顱破裂身亡

快訊／雙城論壇日期確定！ 12/27、12/28市府團隊將出訪上海