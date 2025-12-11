江南大叔PSY慘了！涉「非法取得藥物」辦公室遭警搜

娛樂中心／李明融報導

南韓歌手PSY（本名朴載相）2012年憑單曲《江南Style》（Gangnam Style）暴紅全球，成為第一支在YouTube點擊率達到10億觀看的影片，讓他一舉成名國際，獲多項大獎。但他近期遭爆違反《醫療法》遭警方搜索經紀公司P NATION辦公室，扣押了他的車輛、手機等，公司也發聲明證實此事。

PSY的經紀公司證實，警察以違反《醫療法》為由搜索其辦公室。（圖／翻攝自42psy42 IG）綜合韓媒報導，PSY的經紀公司今天（11日）證實，首爾西大門警察署以違反《醫療法》為由，搜索並扣押了PSY經紀公司位於首爾江南區新沙洞的辦公室和車輛，並且帶走PSY的手機進行鑑識，因朴載相未接受醫師面對面診療，涉嫌違法取得安眠藥等藥物。PSY坦承「代領藥物確實是疏失」，但否認存在「非法大批處方」情形。經紀公司也表示，會積極配合調查機關要求，並將繼續按照法律程序採取必要措施。

警方在今年8月就以違反《醫療法》的罪名調查PSY，指控2022至近期非法取得藥物。（圖／翻攝自42psy42 IG）

據了解，警方在今年8月就以違反《醫療法》的罪名調查PSY，他遭指控2022至近期，非法取得精神藥物阿普唑侖（Xanax）和使蒂諾斯膜衣錠（Stilnox），甚至還請經紀人代為領取藥物；阿普唑侖（Xanax）與使蒂諾斯（Stilnox）雖是用於治療焦慮及睡眠障礙的藥物，但因具高成癮性，被列為需經醫師親診處方的管制藥品。對此，PSY透過聲明澄清，自己因確診慢性睡眠障礙，均嚴格遵照醫療團隊指示服藥；針對期間曾委託第三方代領藥物所引發的爭議，再次向大眾致歉。

