江南大叔PSY捲入違法用藥爭議！辦公室被搜、手機也被沒收

南韓知名歌手PSY捲入違法用藥爭議。（圖：IG）

南韓歌手PSY過去因一首《江南Style》成名全球，未料近日因涉嫌違反《醫療法》登上社會版面。首爾西大門警察署本月4日突襲搜查其經紀公司辦公室及相關車輛，並扣押手機進行數位鑑識，調查重點包括PSY是否自2022年起未親自就醫、卻透過經紀人代領具高度管制性的精神藥物Xanax與Stilnox。消息曝光後引發韓國演藝圈高度關注。

根據韓媒報導，PSY早在8月，就已經因為醫療法疑義遭檢方起訴，警方懷疑他長期未面診但還是取得精神科處方，甚至由第三方代領藥物。涉案醫院A教授同樣遭調查，並強調所有診療皆以遠距方式完成，否認違法。對此，PSY所屬公司表示已全面配合搜索與調查，後續也會依程序採取必要措施。

廣告 廣告

PSY本人則坦言確實曾因疏忽由他人代領藥物，但強調所有用藥皆基於醫療團隊建議，並解釋自己因慢性睡眠障礙需服用安眠藥，向大眾致歉引發擔憂。而PSY是否將面臨正式傳喚、副作用是否延燒至演藝活動，也成為外界高度關注的焦點。

提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬