「江南案」吳敦天上相會陳啟禮！兒陳楚河感嘆：稍釋寬慰 情同家人將一起送別

陳楚河（右）由吳敦栽培出道。鏡週刊、翻攝臉書

前竹聯幫大佬、影視圈大亨吳敦離世，享壽77歲，他與陳楚河的父親陳啟禮曾是一起出生入死的兄弟，陳楚河剛出道時，也是由吳敦領進門，去年10月，陳楚河還出席吳敦新書《江南案與我的一生》發表會，對於至親長輩離世消息，陳楚河也透過經紀人發聲。

陳楚河在3日一早第一時間就獲知吳敦離世消息，並形容：「他是很平靜的走，也謝謝大家關心。」陳楚河也感慨：「內心不捨，但想到他與我父親兄弟能在彼岸再聚，稍釋寬慰。他的家人也是我的家人，會跟他們一起送他最後一程。」

廣告 廣告

陳楚河（左）出席吳敦（前）新書發佈會。翻攝李天鐸軍事論壇臉書

吳敦告別式不開放公祭 陳楚河與家屬一起送別

吳敦的家屬發布訃聞，提到他於2月3日離世，享壽77歲，靈堂設置於民權東路上的會館，並將於2月15日於台北市懷愛館至忠一廳舉行家祭，隨後發引火化，特別提到遵照父親遺願，當天不開放公祭儀式，「希望家人溫馨陪伴走完人生最後一程。」

陳啟禮是竹聯幫首任總堂主，與當時總護法吳敦一起因「江南案」名噪一時。陳啟禮於2007年過世，而後陳楚河對演藝圈有興趣，吳敦對兄弟的兒子也視如己出，安排陳楚河到北京讀戲劇學院，也對陳楚河的演藝路給予全力支持。



回到原文

更多鏡報報導

77歲影視大佬吳敦離世！乾女兒賈靜雯31字悲痛發聲 林志穎震驚：是他成就了我

大S死後遭張蘭消費！韓國男星氣炸飆髒話怒罵：瘋了嗎？心疼具俊曄被汪小菲造謠

47歲陳楚河出道20年首度認愛！女方身份曝光 鬆口想當爸：生男生女都好

愛犬過世捨不得…網紅把遺體「冷凍乾燥」放進展示櫃！全場嚇壞：很詭異