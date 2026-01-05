「江南第一深情」翻車！童錦程遭爆未婚生子 9百多萬撫養費掀戰火

記者林宜君／台北報導

近日，一名女網友在網路發文指控，自己與童錦程交往期間意外懷孕並生下孩子，卻在撫養費協商上遭到拒絕，憤而公開經過。（圖／翻攝自微博）

有「江南第一深情」、「戀愛祖師爺」稱號的網紅童錦程，憑藉戶外直播與女性互動、分享戀愛話術迅速竄紅，形象主打風流卻自稱重情。然而近日，一名女網友在網路發文指控，自己與童錦程交往期間意外懷孕並生下孩子，卻在撫養費協商上遭到拒絕，憤而公開經過。女方表示，兩人於2024年1月認識，期間童錦程曾邀她前往杭州旅遊，並提供生活零用金，雙方關係逐漸升溫。未料之後女方懷孕並選擇生下孩子，但因經濟狀況無法獨自撫養，才向童錦程提出一次性支付18年撫養費及相關醫療費用，總金額約220萬元人民幣，折合新台幣約988萬元。

童錦程隨即在網路上公開雙方對話截圖反擊。（圖／翻攝自網路）

對此，童錦程隨即在網路上公開雙方對話截圖反擊，指出女方因對保險套過敏、長期服用避孕藥等理由，曾主動要求不使用避孕措施，懷孕並非他單方面造成。他也強調，得知懷孕後曾協助安排醫療處理，但女方堅持生下孩子。童錦程進一步表示，對於女方要求一次性高額給付並不接受，主張應依法處理，要求進行司法親子鑑定，並否認雙方為正式戀愛關係。他僅願依法院判決，每月支付約3000至5000元人民幣撫養費。相關對話中，他更出現「法律外多給一分錢全家必死」等激烈言詞，引發外界譁然，也讓事件持續延燒。目前雙方各說各話，真實親子關係及責任歸屬仍待司法釐清，相關爭議已在網路掀起大量討論，也讓童錦程過往營造的「深情人設」再度受到嚴重質疑。

