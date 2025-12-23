江和樹好心掏100竟是詐！俄籍金髮妹「裝聾啞賣國旗」 今又行騙被逮了

江和樹昨日發文稱遇到聾啞女子至服務處兜售國旗籌措旅費，事後才發現被詐騙。翻攝自江和樹臉書



「國旗詐騙」昨日（12/22）再度現身台中大里地區！民眾黨台中市議員江和樹昨日發文表示，上午他在服務處，突然有一位留著金髮的外國美女走進來，手上拿著多面中華民國國旗，並聲稱自己是來台旅遊的聾啞人士，正在靠義賣國旗換取旅遊經費，事後才發現被詐騙，於是報警處理。警方今日（12/23）上午在大里區塗城市場逮獲該名女子並送往移民署，目前正在接受偵訊，據了解女子是持觀光簽證來台的俄羅斯女子，既不聾也不啞。

江和樹昨日在臉書發文表示，當時他正在服務處，結果突然有一名金髮外籍女子走進來，手上還拿著國旗四處發放，接著拿出紙條遞給江和樹，聲稱自己是聾啞人士，目前正在賣國旗籌措旅費。

江和樹表示，身為熱心助人的民意代表，加上看到她拿著國旗，於是和她合照後沒有多想，立刻掏出100元買下國旗。事後經家人和服務處同仁提醒，才驚覺自己可能被詐騙了，讓他感慨雖然100元損失不大，不過愛心和感情都受傷，「傷害性不大、侮辱性極強」，於是馬上通報十九甲派出所處理。

霧峰分局獲報後立即展開追查，並掌握該名女子身分，不過昨日前往該名女子下榻旅館時並未尋獲該名外籍人士。今日早上該名女子在大里塗城市場行騙時，被獲報趕至的警方人員帶走，目前已轉送往移民署接受偵訊。據了解該名女子為俄羅斯籍，持觀光簽證來台，依法不得在境內從事買賣行為。移民署和警方正在釐清背後是否還有其他共犯。

