江和樹指民眾黨內部民調顯示支持江啟臣選中市長 籲國民黨快決定人選

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹指民眾黨內部民調顯示，大家支持立法院副院長江啟臣選台中市長，籲國民黨快決定人選。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

國民黨台中市長人選將在十六日進行協調，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹表示，民眾黨內部民調顯示，大家支持立法院副院長江啟臣，因為比較有國際觀，建議國民黨趕快決定人選，藍白可以好好談。江啟臣回應說，想要延續執政，藍白必須要合作，推派出最能勝選、最能團結藍、白的人選，他感謝民眾黨江議員的支持，也期待黨中央盡速作出決定。

立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都有意選台中市長，國民黨將在十六日進行協調，民眾黨中央委員江和樹則呼籲國民黨趕快決定人選，決定後再跟民眾黨主席黃國昌談如何合作。

江和樹表示，江啟臣與楊瓊瓔兩人都是很好人選，但從民眾黨的內部民調來看，民眾比較支持江啟臣，因為江啟臣有國際觀，台中市要讓世界看見，且未來是朝國際發展，而台中市是重中之重，市長要有內涵，不是選立委，也不是選議員。

江和樹指出，市長是台中市的代表，期待國民黨趕快決定中市長參選人，再跟民眾黨的主席黃國昌談雙方如何合作，民眾黨全力相挺。

江啟臣表示，面對民進黨已整軍完成，開始起跑，但我們還在原地踏步，基層的焦慮和不安也跟著不斷升高，所以盧市長也公開表示希望在一月底前就定案，不只是為了讓基層安心、穩定軍心，更是為了避免因為時程延宕造成對立升高，也是讓基層參選同志有確定方向與目標。

江啟臣說，想要延續執政，藍白必須要合作，必須推派出最能勝選、最能團結藍、白的人選，這點無庸置疑，未來會朝向這個方向繼續努力。他感謝民眾黨江議員的支持，也期待黨中央儘速作出決定，才能再繼續進行後續的相關協調工作，讓大家各就各位，一起為延續執政，台中未來努力。