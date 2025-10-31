江和樹揭燕圾湖「廚餘噴泉」 喊話中央做主

▲台中市「燕圾湖」覆土後，冒出「廚餘噴泉」。（圖／江和樹提供，2025.10.31）

[NOWnews今日新聞] 台中市議員江和樹揭發霧峰垃圾掩埋場被挖巨坑倒廚餘，網友笑稱「燕圾湖」後，中市府前天緊急覆土，但昨天被民眾空拍發現2股溢流水，今天江和樹再到現場，發現覆土表面正啵啵啵地冒「廚餘噴泉」，他主張廚餘不能草率掩埋，一定要挖起來燒，拜託中央幫霧峰人作主。台中市環保局則強調，水分是之前下雨留下來的，掩埋坑下有不透水布，不會外滲。

▲「燕圾湖」現場由怪手以木屑、樹枝葉強化覆土。（圖／江和樹提供，2025.10.31）

民眾黨市議員江和樹今（31）早再到霧峰「燕圾湖」了解覆土情形，現場有怪手以木屑、樹枝葉強化覆土，但深黑色的表土卻像泥泉般不斷冒泡泡，江和樹說，現場氣味真的很臭，市府一直想掩蓋真相，但光是味道就蓋不住，這麼多的廚餘埋在霧峰不是辦法，一定要挖起來送焚化爐燒，請市長盧秀燕監督環保局，也拜託中央做主，不要讓霧峰人一直被糟蹋。

廣告 廣告

台中市副市長鄭照新表示，日前降雨，掩埋場部分低窪處積水，環保局昨天已按照中央指引加強覆土，將持續進行環境監測，並加強消毒及覆土工作。環保局主秘江明山說，廚餘含水性較高，只要覆土深度夠，土會慢慢沈下去、廚餘水上浮是正常現象，會繼續加強覆土。

▲時代力量台中黨部執行長鄒明諺曝光空拍畫面，霧峰燕圾湖雖已覆土，仍出現兩股溢流。（圖／鄒明諺提供，2025.10.31）





更多 NOWnews 今日新聞 報導

空拍畫面曝光！台中燕圾湖廚餘水溢流 對岸是南投知名景點鳥嘴潭

中市府就是不願認錯！蔡其昌怒：燕圾湖不能只靠中央擦屁股

影／台中驚見「燕圾湖」！王義川嗆擋廚餘車 江和樹酸難怪選不上