江和樹曝：綠營最會顧電話 台中藍營民調卻傳要5千份

國民黨中央黨部協議台中市長初選民調惹議，民眾黨台中市議員江和樹今（7日）爆料，（外傳）藍營此次民調要收集5000通電話以上，這是選總統格局的民調，台中市長2500份民調就嚇死人，尤其民進黨最會顧電話，屆時有人恐將增加綠營3至4成票數，有人會被犧牲掉，他真的非常擔心台中會失守。

江和樹。（資料照／中天塗豐駿攝）

江和樹表示，藍白須團結，他看見藍營民調原本說不公開，現在卻選擇公開，一看就知道就對某人非常不利。他指出，因為民進黨最會顧電話。

江和樹透露，（外傳）藍營此次民調要收集5000通電話以上，這是選總統格局的民調，台中市長2500份民調就嚇死人，現在竟然要做到5000份以上，這實在是誇張！這是選總統格局，台中市有這等級嚇死人。

對於台中藍營出現姐弟之爭，民進黨已確定推女立委何欣純角逐。江和樹說，民進黨認為其1位差距較小，若是此人代表國民黨參選，最後有可能險勝，因此最想對上這個人。

江和樹認為，藍營現在把民調期間都說出來擬落在3月最後一周，他真的非常擔心台中會失守，也失去一個好人才，因為民進黨最會顧電話，屆時另1個人增加綠營3至4成票數。

江和樹透露，他們在107年就有一場經驗，當年民進黨就出招，試問現在還要繼續這樣嗎？他相信要給好人出頭，台中要更好。

台中市長選舉藍營鬧姐弟之爭。江啟臣（左）、楊瓊瓔（右）。（資料照／中天新聞）

