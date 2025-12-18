江和樹服務處外狂按喇叭！台中男上門鬧事…自稱小草嗆：讓你選不下去

記者吳泊萱／台中報導

台中男在江和樹服務處外大鬧，遭江和樹提告恐嚇、妨害名譽等罪。（圖／議員江和樹提供）

民眾黨台中市議員江和樹服務處，今日（18日）遭一名李姓男子上門鬧事，李男先是在服務處外長按喇叭，指名要找江和樹，一下說自己是國民黨，一下又改口說是小草，還放話要讓江和樹的議員、立委都選不下去。警方獲報到場處理，最終李男在家屬同意下被強制送醫，江和樹則對李男提告恐嚇、妨害名譽及誹謗罪。

台中男自稱小草在江和樹服務處外大鬧，最終在家屬同意下被強制送醫。（圖／議員江和樹提供）

服務處監視器拍下，今日中午11時許，李姓男子（33歲）騎車至江和樹服務處外，對著服務處長按喇叭，並指名要找江和樹，挑釁意味濃厚。江和樹上前詢問狀況，李男先是自稱黑道，接著指控江和樹帶人到朋友家的眼鏡行鬧事，卻提不出相關證據，又說詞反覆。

面對江和樹質疑，李男不斷跳針，一下說自己是國民黨員，一下又說自己是小草，還放話要讓江和樹未來議員、立委都選不上，接著又在服務處前長按喇叭鬧事，江和樹只好報警處理。

由於員警到場後，雙方都表示要提告，雙雙前往派出所製作筆錄，但因李男情緒激動，最終在家屬同意下被強制送醫。而江和樹則控告李男恐嚇、妨害名譽及誹謗罪。

